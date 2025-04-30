继siri等业务后，苹果重组继续，这次是音乐和全球事务

继续Siri 和机器人团队之后，苹果公司又对另外两个部门的领导层进行了重组，但这一次Siri 并不是罪魁祸首。

站长之家(ChinaZ.com) 4月30日 消息:据 Mark Gurman 报道，苹果公司已对 Apple Music 及全球事务的领导层进行了调整。音乐部门的变动包括 Oliver Schusser 手下的两名新副手：

在音乐业务重组后，该团队将由长期担任高管的 Rachel Newman 和 TikTok 音乐佼佼者人士 Ole Obermann 共同管理。两人将在 Schusser 的领导下共同管理 Apple Music。

这些变化可能会减轻 Schusser 的负担。Schusser 在过去一年左右的时间里负责了苹果其他服务部门的管理，包括公司的 TV+ 业务和体育项目。他还负责 Beats 品牌及其在国际市场的服务。Schusser 顶头上司为在公司负责所有在线服务的高档副总裁 Eddy Cue。

与此同时，全球事务部门正在经历一系列变革。值得注意的是，古尔曼报告称：“亚洲和欧洲团队将与美国政府事务部门处于同一汇报级别，后者由高管 Tim Powderly 负责。”

与此同时，苹果公司环境与政策社会事务副总裁丽莎·杰克逊（向蒂姆·库克汇报）的副手尼克·安曼现在负责印度和中国的政府事务，同时也是与特朗普政府合作的联络人。

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