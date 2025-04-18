谷歌 50% 败诉！面临“强制分拆业务”的危机

美国当局指控谷歌非法垄断了部分与在线广告相关的技术市场，在这起反垄断诉讼中，谷歌事实上败诉了。这是继去年 8 月谷歌被判定非法垄断在线搜索市场之后的又一判决。因为这两场审判的结果，谷歌正面临着业务拆分的危机。

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日 消息：当地时间 17 日，美国弗吉尼亚州的法官莱奥妮・布林克迈尔（Leonie Brinkema）在由美国司法部针对谷歌提起的、与在线广告相关的技术市场反垄断诉讼中，作做出了裁决，其认为谷歌在广告技术市场三大领域中的广告服务器和交易所这两大领域违反了反垄断法。

其中，广告服务器是帮助各类网站进行广告布局和发布的市场，而广告交易所则是实时买卖广告的平台。法庭认为，谷歌通过名为 “AI Ad Manager” 的平台掌控了广告服务器和交易所市场。不过，法庭表示，在作为广告主和广告发布者中介的广告网络市场，未能证实谷歌存在非法垄断行为，因此没有接受司法部的主张。

布林克迈尔法官在判决书中解释道：“谷歌为了获取并维持在广告服务器及广告交易所市场的垄断地位，实施了反竞争行为”，“其通过长达 10 多年的时间，将这两个市场通过合同政策和技术整合进行绑定，最终确立并维护了其垄断地位。”

她接着指出：“谷歌向（发布商、广告主等）客户强制推行反竞争政策，去除了合理的产品功能，进一步巩固了其垄断地位”，“这不仅剥夺了对手的竞争机会，还对发布商，乃至最终在网络上消费信息的消费者造成了严重损害。”

本次判决是对美国司法部于 2023 年 1 月提起的诉讼的裁决，该诉讼指控谷歌垄断广告相关技术，并滥用其支配地位，破坏了广告技术行业的合法竞争。去年 9 月起，经过为期一个月的审判后，判决结果出炉。如果本次判决最终确定，将开启一场决定谷歌“为恢复市场竞争必须采取哪些措施”的审判。根据这些措施，谷歌可能不得不出售部分业务。

目前，约有 90% 的媒体网站等在线发布商通过谷歌进行在线广告投放，谷歌通过其自有平台收取广告费用的 20% 至 30% 作为手续费。凭借这项收入，谷歌在 2023 年获得了 310 亿美元的收益 —— 约占谷歌总收益的 10%。

谷歌表示将对此次判决提起上诉。谷歌相关人士称：“我们在这场诉讼 50% 的诉求上取得了胜利，对于另一半诉求，我们计划进行上诉”，“我们不认同关于发布商工具的此次判决。发布商们有多种选择，他们选择谷歌的广告技术工具，是因为这些工具简单、价格低廉、且效果显著。”

目前，谷歌在“在线搜索市场反垄断”这一诉讼中已经败诉，正面临着出售其核心业务之一的 Chrome 浏览器的危机，相关审判将于 21 日开始。

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