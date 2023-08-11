微软大语言模型Gorilla在编写 API 调用方面击败了 GPT-4

本文概要:

1. 微软研究人员开发的 Gorilla 是一种大语言模型，能够准确生成 API 调用。

2. Gorilla 通过减轻幻觉问题和适应文档更改，在测试中表现优于 GPT-4等其他语言模型。

3. Gorilla 已在 GitHub 上提供代码、模型、数据和演示，并计划扩展到更多领域。

站长之家（ChinaZ.com）8月11日 消息:最近，加州大学伯克利分校和微软研究院的研究人员共同开发了一种名为 Gorilla 的大型语言模型。与其他语言模型相比，Gorilla 在生成准确的 API 调用方面表现出色。

据了解，该模型基于 LLaMA（Learning Language Models with Limited Human Feedback）方法进行训练，通过减轻幻觉问题和适应测试时的文档更改，取得了比最先进的语言模型 GPT-4更好的性能。

在测试中，Gorilla 展示了它在生成 API 调用方面的优势。通过对大量数据集进行训练，包括来自 Torch Hub、TensorFlow Hub 和 Hugging Face 的数据，Gorilla 能够生成准确且符合要求的 API 调用。这对于开发人员和软件工程师来说是一个巨大的进步，因为他们可以使用 Gorilla 生成准确的 API 调用，从而节省了编写和调试代码的时间和精力。

Gorilla 的代码、模型、数据和演示已经在 GitHub 上提供，这使得其他开发人员可以使用和探索这个强大的工具。

此外，研究人员计划将 Gorilla 扩展到更多的领域，例如 Kubernetes、GCP、AWS 和 OpenAPI。这将进一步提高 Gorilla 的适用性和实用性，并为开发人员提供更多的选择和便利。

从测试来看，Gorilla 是一个具有巨大潜力的语言模型，它在生成 API 调用方面表现出色。通过减轻幻觉问题和适应文档更改，Gorilla 能够产生准确且符合要求的 API 调用，为开发人员节省了时间和精力。

项目网址:https://github.com/gorilla

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