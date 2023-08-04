“支付宝扭扭节”开启 小程序云助力提升公私域转化效率

站长之家(ChinaZ.com) 8月4日 消息:8月4日，全国千万商家联合支付宝启动了为期10天的「支付宝扭扭节」。以新场景营造新消费体验，并以此加快商家服务的数字化转型。

据悉，活动期间，用户上支付宝参与活动，有机会获得88元到店支付红包、支付宝积分等。红包可用于到店消费，连接线上线下，激发消费潜力。另外，用户可参与「AI造物」大赛，可以创作属于自己的作品，并制作手机壳。

据了解，随着商家加速数字化转型，对数字化需求也趋向精细化。支付宝不久前推出支付宝小程序云，助力商家提升公私域的转化效率。

超千万个到店红包打通线上线下消费

8月4日至13日，「支付宝扭扭节」活动期间，用户可上支付宝搜索「扭扭节」，进入活动首页参与各种活动，商家和支付宝为用户准备了超过一千万个红包。用户扭一扭，有机会获得88元到店支付红包、商家爆品、优惠卡券等优惠。

用户还可参加「AI造物」大赛，创作一幅画，给自己制作世界上独一无二的手机壳，也可发布自己的画作，高赞作品可获得666元到店支付红包。为助力实体商家，用户获得的到店红包，可在线下超千万家商家使用。

在特定时间点，品牌商家“快闪”，向消费者发优惠权益，让大家享受线上嘉年华。用户还可以在「支付宝消费圈」参与优惠团，吃喝玩乐提前囤，享受商家提供的团购优惠。

支付宝小程序云助力提效公私域加速商家数字化转型

随着商业数字化的发展，商家都意识到，只把产品和服务挂在网上等买家，不是数字化。

支付宝整合营销负责人张婧介绍，“支付宝扭扭节”发挥支付宝平台作用，加大公域资源的投入，开放数字化能力，通过打造消费节新IP，拉动消费，助力商家数字化经营转型。

平台商家数字化经营趋向精细化，用的数字能力和工具也越来越丰富。为满足商家精细化营销的需求，“支付宝扭扭节”对商家开放「消费圈」、「会员」、「直播」等多个营销阵地，提供更多数字化工具组合与行业特色解决方案，提升平台公域对商家私域经营的转化效率。

今年6月，支付宝推出“支付宝小程序云”，为商家和合作伙伴提供低成本稳定可靠的基础环境和营销工具，也提升平台公域对商家私域的经营转化效率。

小程序云可将公域流量AI化，结合公私域数据为商家提供更多数智化、场景化、精细化的营销解决方案，以及私域智能导购产品如智能搜索产品、个性化推荐产品、客户数据中心产品等助力商家降低获客成本、提升业务转化。

多管齐下发挥平台促消费助实体潜能

2017年，支付宝推出“红包码”，消费者扫码领优惠，商家赚赏金，为中小商家带来更多的客流消费。自2022年起，支付宝投入资金和流量资源，联合商家举办了多场消费节，促进消费，助力商家数字化经营升级。如每年春节前的“集五福”活动已成为新年俗，支付宝也逐步将这些IP开放给商家，助力商家提升数字化经营效果，增加收入。

《2022支付宝助力实体年度报告》显示，2022年支付宝投入资金资源累计拉动消费规模近650亿元，2022年“夏日消费节”期间，在各城市每投入1元红包码，能带动14元消费。

消费节是支付宝着力促进消费潜力、助力实体经济发展的缩影。以支付作为支点，叠加更多的权益正在形成支付宝“聚集效应”，帮助商家数字化转型，让商家、消费者、服务商在消费节、集五福活动中达成多赢。

此外，支付宝还推出了繁星计划开放百亿流量补贴，推出“三零服务”为小微商家降本提效，其中自2021年降费让利举措推行一年多来已为小微商家节省成本超过100亿元。

支付宝也为第三方数字化服务商提供基础技术产品基座，并开放原子化技术产品能力接口，助力服务商为中小企业提供“好用不贵”的数字化服务，今年计划共建1000个有市场竞争力的行业解决方案。

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