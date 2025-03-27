求职找零工找兼职！腾讯微信上线「附近的工作」小程序

站长之家(ChinaZ.com) 3月27日 消息:3月27日，腾讯出行服务推出了一款名为「附近的工作|求职找零工找兼职」的小程序，旨在为用户提供便捷的本地工作搜索服务。这款小程序的上线，标志着腾讯在就业服务领域的新尝试，为求职者尤其是灵活就业人员提供了更高效、更安全的求职途径。

在过去，寻找零工通常需要在马路边或网络兼职群中等待机会，这种方式不仅效率低下，而且存在诸多风险。而「附近的工作」小程序的出现，彻底改变了这一局面。用户只需打开小程序，即可进入一个掌上「零工市场」，这里汇聚了超过2万个在招岗位，涵盖技术员、质检员、驾驶员、电工技师、设计师、行政管理、餐饮服务人员等多种职业类型。

更重要的是，所有岗位信息均经过政府认证，确保了信息的真实性和可靠性。此外，小程序还具备「岗位订阅功能」，用户可以根据自己的意向订阅相关岗位，一旦有新的岗位信息更新，系统将第一时间推送通知，避免用户错过任何机会。

为了进一步保障零工群体的劳动权益，腾讯出行服务还与微信支付合作，探索推出了「微工卡」数字化解决方案。该方案涵盖了签约、考勤、保险、发薪等环节，让求职者可以放心工作，无需担心待遇问题。

除了小程序本身的功能外，微信搜一搜也同步上线了「附近的工作岗位专区」。用户只需在微信中搜索「附近的工作」、「兼职」、「日结」、「零工」等关键词，即可快速浏览微信生态中的海量招聘信息。这一功能不仅提高了求职效率，还为求职者提供了更全面的岗位选择。

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