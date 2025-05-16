原来微信过期图片是可以找回的上热搜 腾讯员工否认

站长之家（ChinaZ.com）5月16日 消息:日前，词条“原来微信过期图片是可以找回的”登上微博热搜，引发众多网友热议。在该词条下，有网友发布“教程”，详细讲解如何找回微信过期图片，这一内容迅速吸引了大量关注。

然而，微信员工“客村小蒋”转发该“教程”并作出回应，直言“没有一处是对的”，明确指出该做法行不通。同时，“客村小蒋”还针对网络上“过期了的图片还占内存，被冠以微信最恶心的功能”这一说法进行澄清，称这是造谣诋毁。

事实上，这并非微信首次因聊天记录相关问题引发讨论。去年8月，有网友在社交平台发文，称微信疑似会“吞噬”3天前的未读消息。对此，腾讯客服作出说明，在微信聊天过程中，已接收并下载（查看）的图片、视频、文件、文字、语音、表情等聊天记录会被一直保存在当前设备内，用户可永久查看。

不过，存在3种情况可能导致无法查看相关记录。一是未接收的消息，微信服务器会自动保留3天，3天后会自动清理，清理后用户便无法再接收。二是用户在微信存储空间中选择管理聊天记录时，该操作会清理聊天记录里的图片、视频、文件等。三是使用一些手机软件清理微信数据时，也可能导致图片过期或者失效。

腾讯方面还强调，聊天记录涉及用户隐私，服务器不会保存用户任何聊天记录，在数据被清除且未备份的前提下，无法进行恢复。

（举报）