华为发布新一代近距离无线连接技术“星闪”NearLink

微软与小冰公司联合宣布，小冰将面向亚洲地区企业客户，推出基于微软国际版Azure新一代AI数字员工解决方案，双方将共同推进解决方案的市场普及。基于微软国际版Azure与小冰公司的X-CoTA技术，该解决方案可为客户实现拟人的对话式人工智能交互、广泛的逻辑思维能力、多模态生成能力与领域专业知识，有助于进一步提高AI数字员工效能。针对企业级用户在面对人工智能技术升级时搭建具体应用的痛点，该解决方案还提供了零代码的端到端定制能力和SaaS化平台，并支持跨平台多场景部署，从帮助企业快速抓住大模型时代机遇，加速自身的数字化转型。