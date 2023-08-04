站长之家（ChinaZ.com）8月4日 消息:在今日的华为开发者大会上，华为发布新一代近距离无线连接技术——星闪（NearLink）。
这项技术将为鸿蒙万物互联提供更强大的连接，为用户打造更低时延、更低功耗、更广覆盖、更安全的连接技术。
相比传统无线连接，星闪能够降低60%的能耗，提高数传速率，降低传输时延，增强抗干扰能力，同时扩大覆盖距离和连接数。
这些革新体验将为鸿蒙生态带来更加出色的性能和更广泛的应用场景。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）8月4日 消息:在今日的华为开发者大会上，华为发布新一代近距离无线连接技术——星闪（NearLink）。
这项技术将为鸿蒙万物互联提供更强大的连接，为用户打造更低时延、更低功耗、更广覆盖、更安全的连接技术。
相比传统无线连接，星闪能够降低60%的能耗，提高数传速率，降低传输时延，增强抗干扰能力，同时扩大覆盖距离和连接数。
这些革新体验将为鸿蒙生态带来更加出色的性能和更广泛的应用场景。
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今天下午华为召开开发者大会，在正式揭晓鸿蒙4.0系统之前，先公布了一些全新功能。余承东正式发布了新一代近距离无线连接技术NearLink，中文命名为星闪”。在手机、PC、汽车等方面能为用户打造更低时延、更低功耗、更广覆盖、更安全的联接技术，带来鸿蒙生态的革新体验。
7月28日，汉得新一代产品体系HERO正式发布。包括汉得HZero技术中台、AIGC中台、HOne数据中台重磅亮相，全新形象汉得AI小英雄H-Copilot“大圣”首次登场。汉得HOne数据中台集数据集成、数据开发、数据治理、数据资产数据应用为体，帮助企业构建完整的数据管理体系。
近日，IDC发布最新的《2022H2中国POL市场报告》，2022年华为在中国POL市场份额排名第一，这也是华为连续四年位居该市场第一。作为中国POL市场领导者，基于F5G技术，华为推出了F5G全光园区解决方案，广泛覆盖教育、医疗、酒店、商业地产等行业。从技术角度来看，园区网络建设面临带宽、统一管理等复杂挑战，POL网络以绿色低碳、更高带宽、大二层网络、易于运维和扩容、超长传输等优点，成为新一代园区网络建设的优先选择。
——中国移动北京公司携手华为成功完成广角MetaAAU试点验证近日，中国移动北京公司携手华为共同在顺义、平谷、大兴完成新一代广角MetaAAU的试点验证，该方案实施后将改善乡村4/5G网络品质，加快乡村数字基础设施建设。农村区域广阔、人口分布相对城市比较分散，5G站点的部署间距相比城市更大，对5G站点覆盖能力要求也更高。此次北京移动和华为联合推出的广角MetaAAU方案，兼顾网络性能提升和绿色节能、降本增效的需求，为后续北京乡村低功耗网络建设提供了新思路，将大幅改善北京乡村4/5G网络品质，加快乡村数字基础设施建设，助力落实数字化赋能乡村振兴。
京东云无线宝一代设备发生故障已有一个多星期了，但至今仍有部分用户没有恢复正常。可能是在线远程修复比较棘手，无限宝云路由器官方日前先发布了本地修复视频教程。京东无线宝官方称，是第三方服务商员工恶意破坏，已组织技术人员进行修复。
本文要点:1.LinkedIn正在测试将MicrosoftDesigner整合到其平台上，使用户能够在LinkedIn上创建独特的视觉内容。2.MicrosoftDesigner是微软推出的一个与Canva竞争的平台，用户可以通过它生成独特的视觉资产。这将为用户提供更多的机会，吸引更多的关注和商业机会。
微软与小冰公司联合宣布，小冰将面向亚洲地区企业客户，推出基于微软国际版Azure新一代AI数字员工解决方案，双方将共同推进解决方案的市场普及。基于微软国际版Azure与小冰公司的X-CoTA技术，该解决方案可为客户实现拟人的对话式人工智能交互、广泛的逻辑思维能力、多模态生成能力与领域专业知识，有助于进一步提高AI数字员工效能。针对企业级用户在面对人工智能技术升级时搭建具体应用的痛点，该解决方案还提供了零代码的端到端定制能力和SaaS化平台，并支持跨平台多场景部署，从帮助企业快速抓住大模型时代机遇，加速自身的数字化转型。
前不久京东云无线宝一代设备批量出现问题，故障现象:App失联、智能加速服务异常或者丢失等。京东无线宝官方第一时间发布公告称，是第三方服务商员工恶意破坏，已组织技术人员进行修复。对于受影响的用户，官方称将会每台发放500积分至设备上作为补偿，此外7月8日~7月25日之间受影响的参与坐享其成活动的设备也会统一补签。
近日京东云无线宝一代设备批量出现问题，故障现象：App失联、智能加速服务异常或者丢失等。京东无线宝官方发布公告称，是第三方服务商员工恶意破坏，已组织技术人员进行修复，具体恢复正常的时间仍未确定。本次故障仅发生在无线宝一代设备上，因历史原因一代设备的后端服务平台独立运行，与其他无线宝设备管理分开，无线宝其他型号设备运行稳定，不会受到任何影响。
对于刚拿到新房或正想改善居住条件的您来说，家居卖场一定是周末必逛之地。但逛着逛着您就会发现，其实绝大多数的卖场都是大同小异，其中的那些设计工作室也是“质”同道合。快来A.O.史密斯AI-LiNK智能体验馆，体验从方案设计、施工流程、在线监管、品牌售后、保险保障于一身的“一站式服务”吧！
iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。
核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。
台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。
天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。
在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。
7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。
2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。
第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。
6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。
第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。
6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。
第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。
后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999
6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。
6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。
天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。
天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。
5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。