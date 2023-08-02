VAST Data推出面向AI时代的统一数据平台

站长之家（ChinaZ.com）8月2日 消息:专注于全闪存企业数据存储的技术公司VAST Data，今天宣布推出VAST Data Platform，这是一个为人工智能时代打造的统一的新型数据计算平台。

该平台从今天开始提供，它将存储、数据库和虚拟化计算引擎服务集成在一个可扩展的系统中，帮助企业超越传统的报告和商业智能，支持新的深度学习应用，这些应用可能解决人类面临的一些最紧迫的挑战。 “我们封装了从自然数据中创建和目录化理解的能力，实现了全球范围内的数据处理，我们正在整合整个IT基础设施类别，以启用大规模数据计算的下一个时代，”VAST Data首席执行官兼联合创始人Renen Hallak在新闻发布会上说。“通过VAST Data Platform，我们正在民主化人工智能能力，使组织能够释放其数据的真正价值。”

近几个月来，大型语言模型（LLMs）推动了几乎每个个人和公司探索人工智能的潜力。ChatGPT及相关服务的部署增长了，但这只是一个起点。随着这些模型的进步，我们将进入到人工智能辅助发现的阶段，其中机器将重现发现的过程，解决一些世界上最大的挑战(如救命的治疗)，并在几天内达到以前需要几十年才能达到的专业化水平。 然而，要支持这样的人工智能应用，组织需要一个数据平台，将数据管理和处理体验简化为一个统一的堆栈，使得可以轻松地捕获、合成和学习数据。这就是新的VAST Data Platform的作用。

“我们拥有的是一个连续计算引擎，它将VAST DataStore（即现有的文件和对象层）与我们发明的下一代DataBase以及DataEngine(即基于事件流和触发器构建的函数执行环境)结合起来，”VAST Data联合创始人Jeff Denworth在媒体预先介绍中说。“所有这些都是通过我们称之为VAST DataSpace的方式从边缘到云端实现的。”

正如该公司所解释的，以EB为单位的DataStore充当一个可扩展的存储架构，捕获和提供非结构化自然数据，同时消除存储分层。一旦数据被捕获，VAST DataBase 的语义、原生集成数据库层就会为信息添加结构，并允许进行快速查询。它将数据库、数据仓库和数据湖的特征结合在一个数据库管理系统中，解决了实时捕获和目录化自然数据以及实时分析之间的权衡。 最后，该平台提供了智能来转换收集到的数据为对其基本特征的理解。这是通过VAST DataEngine来完成的，它是一个全局函数执行引擎，将数据中心和云区域整合为一个全球计算框架。它支持SQL和Python等编程语言以及事件通知系统以及物化和可复现模型训练，使得管理人工智能管道更加容易。

“VAST Data Platform与之前任何数据平台都有根本性的不同，”IT市场策略（IT Market Strategy）首席分析师Merv Adrian说。

“通过将结构化和非结构化数据集成在一个高性能、全球分布式命名空间中，实现实时分析，VAST不仅解决了数据库管理系统的基本挑战，如数据访问和延迟，而且提供了真正颠覆性的数据基础设施，为人工智能驱动的组织提供了解决他们尚未尝试解决的问题所需的基础，”他补充道。

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