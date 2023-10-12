微软推出用于 Azure AI Health Insights 的新 AI 模型

站长之家(ChinaZ.com) 10月12日消息:微软通过 Azure Health Insights 发布了一系列专为医疗保健行业定制的数据和人工智能产品。这些工具旨在帮助医疗机构利用其产生的大量数据，从而改善患者护理并简化运营。

利用 Microsoft Fabric 改善医疗保健

微软在其数据和分析平台 Microsoft Fabric 中推出了医疗保健专用工具。该平台于今年早些时候发布，旨在整合来自电子健康记录、图像、实验室系统、医疗设备和报销系统等不同来源的数据。这样，它就为企业提供了一个统一的平台，使其能够标准化并访问数据。其目的是消除单独筛选这些数据源的「耗时」任务。

「在医疗保健领域，数据是王道，从了解手术室的情况，到有多少病人前来就诊？有多少病人离开家门或医院？然后如何才能让他们更快地入院？Northwestern Medicine 首席信息官 Doug King 对整合数据的潜力发表了看法。

三种新的人工智能模型

Azure Health Insights 推出了三种新模型。患者时间轴模型通过整合来自不同非结构化数据源的信息，为临床医生提供按时间顺序排列的患者病史概览。临床报告简化模型旨在将复杂的医学术语转化为患者更容易理解的语言。最后，放射学洞察模型旨在通过指出各种报告中的错误和不一致之处，甚至提供后续建议，为临床医生提供帮助。

Azure AI：患者护理的新时代

除了 Fabric，微软还在其 Azure AI 服务中推出了新工具。其中值得注意的是 Azure AI Health Bot，它是 Azure Health Bot 的生成式 AI 聊天机器人。该聊天机器人既可以从医疗机构的内部数据中提取信息，也可以从 FDA 和美国国立卫生研究院等信誉良好的外部来源中提取信息。微软健康与生命科学首席产品经理 Linishya Vaz 强调了该聊天机器人在协助员工制定治疗方案和帮助患者查询方面的潜力。

另一个重要的新增功能是文本分析工具，它可以从各种非结构化数据源中标注和提取关键的医疗信息。该工具很快将提供多种语言版本，包括西班牙语、法语、意大利语、德语、葡萄牙语和希伯来语。

（举报）