在人工智能的推动下 Meta 的 Reels 收入收窄与 TikTok 的差距

站长之家(ChinaZ.com) 7月31日消息:2020 年推出的 Reels 是 Meta 平台对病毒式短视频应用 TikTok 的回应，当时它引起了人们的嘲笑，并被认为是 Meta 模仿流行竞争对手的又一个例子。

但在上周三，Meta 披露的数据显示，Reels 视频在用户和广告商中增长迅速，并迅速赶上了由字节跳动所有的备受年轻用户喜爱并重塑了社交媒体格局的 TikTok 应用。

Meta 的在线销售、运营和合作伙伴负责人 Justin Osofsky 在一次采访中表示：「我们可以根据我们的发现引擎向您展示您可能感兴趣的 Reels。」

Facebook 和 Instagram 上的 Reels 视频播放量现在每天超过 2000 亿次，而去年秋季仅为 1400 亿次。Osofsky 表示，Reels 的增长「为您提供了进一步变现的机会」。虽然 Meta 多年来一直投资于人工智能，但现在它正在将其置于业务的前沿，以改进公司各项服务的内容推荐和广告，他补充说。

Meta 首席执行官马克·扎克伯格在二季度业绩电话会议上表示，Reels 的年收入增长率已从去年秋季的约 300 亿美元跃升至 1000 亿美元，去年夏季则为约 100 亿美元。

这意味着 Reels 的规模与去年 TikTok 的业务相当，据研究公司 Insider Intelligence 估计，TikTok 去年在全球广告收入上获得了 99 亿美元，而该公司预计今年全球广告收入将达到 132 亿美元。

Insider Intelligence 的首席分析师 Debra Aho Williamson 表示，Reels 增长的一个原因是 Meta 的广告平台让广告商在该功能上轻松投放宣传。她说：「只需要勾选一个方框就可以了。」

Meta 首席财务官 Susan Li 表示，超过四分之三的广告商在 Reels 上投放广告。

Reels 的增长也反映了 Meta 在内容推荐和广告方面取得的进步。该公司已投资多年的人工智能技术如今正站在业务的前沿，以提高其各项服务的内容推荐和广告效果。通过 AI 技术，Meta 能够更好地向用户展示他们可能感兴趣的 Reels 视频，从而吸引更多的用户和广告商。

总体而言，Meta 对 Reels 的成功感到满意，并将继续投资人工智能技术来改进内容推荐和广告效果。随着时间的推移，Reels 有望继续吸引更多用户和广告商，成为 Meta 旗下的一个重要收入来源。然而，TikTok 作为社交媒体应用的领导者，仍然在使用时间和广告收入方面保持领先地位。

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