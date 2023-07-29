交个朋友上市后业绩公告：上半年GMV超50亿元

站长之家(ChinaZ.com) 7月29日 消息:交友平台交个朋友上市后发布上半年业绩报告，GMV 超过 50 亿元 交友平台交个朋友控股（01450.HK）发布了其上市后的首份业绩报告，显示公司上半年总 GMV 超过 50 亿元。预计公司 2023 年中期净利润将不少于 4000 万元人民币，调整后净利润预计不低于 9000 万元人民币。与去年同期相比，公司净亏损得到扭转，呈现盈利态势。

交个朋友的业绩增长主要归功于其成功的跨平台战略。该平台已在抖音、淘宝、京东等平台开设直播间，并拥有多个垂直类账号，涵盖酒水食品、美妆护肤、潮流服饰、运动户外、茶饮茶具、零食和方便食品、通勤服饰、亲子生活、儿童服饰、生活家居等领域。 交个朋友的直播间订单和 GMV 仍在持续高速增长。

截至今年 7 月，交个朋友累计订单超过 1 亿单，GMV 超过 200 亿元。在今年的 618 期间，交个朋友在京东平台上的销售额突破 1.5 亿元，整个 618 期间的 GMV 达到 3.6 亿元。 尽管交个朋友是通过借壳上市的方式上市的，但新公司更适应当前市场行情，具有更大的市值潜力。交个朋友的代表表示，公司抓住了直播电商的机遇，构建了供应链体系和可持续发展的企业运营体系。

此外，交个朋友还在海外市场布局直播和自营商品业务，通过多元化业务实现新的增长。 交个朋友目前除了直播电商业务外，还涵盖了 MCN 服务、自有品牌孵化、供应链 SaaS 服务、新媒体整合营销、品牌代运营、直播培训学校以及海外电商等业务领域。

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