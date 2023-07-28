华为云将推出盘古数字人大模型 可在12小时内完成数字人生成

站长之家(ChinaZ.com) 7月28日 消息:据科创板日报消息，在2023年华为云数字文娱AI创新峰会上，华为云全球Marketing与销售服务总裁石冀琳表示，在人工智能的推动下，每个人都可以实现“数字人”自由。

华为云计划推出盘古数字人大模型，帮助用户在12小时内完成数字人的生成。

7月7日，华为正式发布人工智能（AI）大模型华为云盘古大模型3.0。

目前，华为云盘古大模型3.0已在煤矿、铁路、气象、金融、代码开发、数字内容生成等领域发挥作用。

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