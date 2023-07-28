Meta股价大涨近8% 预期人工智能带动广告收益增长

站长之家（ChinaZ.com）7月28日 消息:Meta （META.O）的股价周四飙升了近8%，因为其乐观的收入预测显示，人工智能帮助这家社交媒体巨头提高了用户参与度和广告销售，即使在不确定的经济环境下也是如此。

在强劲的第二季度业绩鼓励了18位分析师提高了对这只今年已经翻倍的股票的目标价之后，Facebook的所有者将在市值上增加约600亿美元。

“Meta（是）数字广告领域的独一无二的公司，”伯恩斯坦公司的马克·舒米利克说，并补充说，它的“巨大指导意见让人大吃一惊，预期增长率为15-24%——这是投资者希望最早在第四季度就能看到的数字。”

虽然Meta第二季度广告收入增长了12%，超过了谷歌的3%，但两家数字广告巨头的财报都证实了该行业的复苏。

Meta和谷歌有望在它们的市值上增加约1600亿美元——这个数字比标准普尔500指数中约90%的公司的个别市值还要高。

然而，规模较小的竞争对手Snap （SNAP.N）在广告销售上令人失望，因为广告商坚持使用经过验证的平台。

Meta的业绩也得到了Reels的提升，这是一种短视频格式，是该公司对抗TikTok的答案。首席执行官马克·扎克伯格说，Reels现在有超过100亿美元的年收入运行率，比去年秋天的30亿美元有所增长。

“广告商对Meta提升和人工智能驱动的活动规划和测量能力越来越有信心，并花费更多。不出所料，Reels的变现能力不断提高，”晨星分析师阿里·莫加拉比说。

正面的分析师观点强化了一个重点:通过降低成本和通过人工智能提高用户参与度，Meta如何在今年成为华尔街的宠儿，在2022年因为在雄心勃勃的元宇宙上花费巨资而被嘲笑了大部分时间之后。

分析师对Meta的中位数目标价为355.50美元，比其股票最后收盘价上涨19%。该公司有12个月前向市盈率为21.28，高于谷歌的20.47和行业中位数15.18。

Meta收入增长加速缓解了一些担忧，预计由于法律费用和增加基础设施支出而导致2024年支出大幅增加，这些基础设施被认为是科技行业狂热人工智能竞赛的关键。

“2024年资本支出增长存在一定程度的不确定性。话虽如此，我们也看到了一系列可以从这些创新中产生变现机会，”埃弗科尔ISI公司的马克·马哈尼说。

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