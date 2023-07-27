人工智能生物制药公司BPGbio 与 VELL Health 宣布合作

站长之家(ChinaZ.com) 7月27日 消息:BPGbio 与 VELL Health 宣布合作，为圭亚那的糖尿病患者推出全面健康应用程序。这一创新倡议是圭亚那全国糖尿病诊所试点项目的一部分，旨在通过利用移动技术、数据科学和整体健康方法改善医疗保健。

此次合作将 VELL Health 应用程序与 BPGbio 的 AI 驱动的 Interrogative Biology® 平台结合起来，为患有2型糖尿病的患者提供个性化的综合精准洞察力，帮助他们通过营养、补充剂、健身、心理和护理活动来管理糖尿病。这些个性化洞察力基于患者的生活方式模式、症状统计、药物使用情况和血糖读数等综合措施。

圭亚那位于南美洲大西洋海岸，与委内瑞拉、巴西和苏里南接壤，人口约为80万人。借助不到十年前发现的石油收入，圭亚那经济迅速发展，政府致力于为其文化和种族多样化的人口提高生活水平的计划。

其中之一是圭亚那的健康计划，这是一个旨在促进市民更健康生活方式的全国性努力，BPGbio 和 VELL Health 致力于改善2型糖尿病患者的预后。这一合作标志着利用健康技术更好地让患者和医生参与以患者为中心的医疗保健的旅程的第一步。

VELL Health 联合创始人 Dr. Ken Grey 表示:“VELL Health 和 BPGbio 共同采用整体方法来处理2型糖尿病与我们的健康计划完美契合。我们很荣幸能够提供一种将革命性改变患者护理并为管理2型糖尿病提供全面解决方案的工具。”

通过 BPGbio 和 VELL Health 的合作，将整体健康与人工智能相结合，将为圭亚那的糖尿病患者带来更好的疾病管理和预后。这也为将来在加勒比地区和拉丁美洲推广类似的健康计划奠定了基础。

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