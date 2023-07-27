ServiceNow 与英伟达和埃森哲合作开发「AI Lighthouse」：促进企业快速采用人工智能

站长之家(ChinaZ.com) 7月27日消息:人类发明的 Lighthouse（灯塔）是最重要的创造之一，尽管随着配备全球定位系统（GPS）接收器的船只的出现，Lighthouse 作为重要的航海导航标志已经过时了，但仍吸引着游客、历史爱好者、摄影师和其他希望与过去建立联系的人。

相反，AI Lighthouse 旨在为企业照亮未来。今天，低代码企业自动化巨头 ServiceNow 与合作伙伴英伟达和埃森哲一起推出了新的软件和咨询服务，旨在让 ServiceNow 的客户快速、安全地采用新的生成 AI 工具，以便他们不会在新产品、服务和投资的浪潮中被冲走。

三家合作伙伴分别宣称为采用 AI Lighthouse 的客户提供了不同的好处：ServiceNow 提供企业自动化平台和引擎，英伟达提供 AI 超级计算和软件，埃森哲提供咨询和部署服务。

通过结合这些能力，该计划旨在使客户成为构建和部署定制的生成 AI 大型语言模型（LLMs）和应用程序的设计合作伙伴，以推进其业务目标。

ServiceNow 的董事长兼首席执行官 Bill McDermott 在新闻稿中表示：「与我们的愿景伙伴合作，ServiceNow、英伟达和埃森哲正在形成面向 AI 的企业创新的市场领先蓝图。我们期望 AI Lighthouse 客户计划能激发具有巨大回报的突破性思想：『智能回报』」

英伟达的创始人兼首席执行官黄仁勋在同一发布会上强调了跨行业对生成 AI 工具的需求，他说：「各行各业都在以比以往任何技术转变都要快的速度加入生成 AI 工具。英伟达、ServiceNow 和埃森哲正在合作，帮助客户通过部署生成 AI 工具来领导行业，这些工具利用了他们自己宝贵的知识来改变他们每天使用的应用程序。」

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