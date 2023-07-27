澳大利亚医生用ChatGPT 撰写医疗记录后 澳大利亚相关呼吁加强AI监管

站长之家（ChinaZ.com）7月27日 消息:澳大利亚最高医学协会呼吁在医疗保健领域加强人工智能（AI）的监管。此前，该国一卫生服务中心的医生使用 ChatGPT 撰写医疗记录，引发了对患者隐私和决策权的担忧。

澳大利亚医学协会表示，AI 保护措施应包括确保医生做出最终决策，并确保患者对使用 AI 进行的治疗或诊断有知情同意。

此外，患者数据必须得到保护，需要适当的伦理监督来确保系统不会导致更大的健康不平等。医学协会还建议参考欧盟提出的《人工智能法案》，该法案对不同的 AI 技术风险进行分类，并建立监管委员会。另外，应考虑加拿大要求在决策制定过程中进行人工干预的做法。

医学协会强调，AI 只是辅助决策工具，最终的决策应由医生作出。AI 的监管在澳大利亚尤其是在医疗保健领域存在空白，需要填补这一监管缺口，以防止系统错误、算法固有的系统偏见和对患者隐私的风险。

此前，谷歌的首席医疗官 Karen DeSalvo 表示，AI 最终将改善患者的健康结果，但强调了正确使用系统的重要性。谷歌的研究表明，其医疗大型语言模型在回答在线搜索的常见医学问题时，与临床医生的回答准确率达到92.9%。

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