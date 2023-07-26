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NVIDIA DGX Cloud现在可强化Genative AI训练

2023-07-26 09:16 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月26日 消息:英伟达发布消息，NVIDIA DGX Cloud作为今年3月推出的一项人工智能超级计算服务，现在可以强化Genative AI训练，它为企业提供了训练生成性人工智能和其他开创性应用所需的基础设施和软件的即时访问。

AI机器人打字

Moor Insights & Strategy的首席分析师Pat Moorhead表示：“生成性人工智能使得人工智能的快速采用成为每个行业领先公司的商业必需品，推动许多企业寻求更加加速的计算基础设施。”

根据全球管理咨询公司麦肯锡的最新估计，生成性人工智能每年可以为经济增加超过 4 万亿美元，将世界各行各业的大量专有商业知识转化为下一代人工智能应用。

几乎每个行业都可以从生成性人工智能中受益，早期的先驱者已经在他们的市场中引领了变革。医疗保健公司使用DGX Cloud生成蛋白质模型，以加速药物发现和利用自然语言处理进行临床报告。

金融服务提供商使用DGX Cloud预测趋势，优化投资组合，构建推荐系统和开发智能的生成性人工智能聊天机器人。保险公司正在构建模型来自动化索赔处理。

软件公司使用它来开发人工智能驱动的功能和应用程序。还有一些公司使用DGX Cloud建立人工智能工厂和宝贵资产的数字孪生。

DGX Cloud实例提供专用基础设施，企业按月租赁，确保客户可以快速、轻松地开发大型、多节点训练工作负载，而不必等待通常需求很高的加速计算资源。

Moorhead说：“NVIDIA DGX Cloud的可用性提供了一个新的人工智能超级计算资源池，几乎可以即时访问。”

这种简单的人工智能超级计算方法消除了获取、部署和管理本地基础设施的复杂性。通过提供NVIDIA DGX人工智能超级计算和NVIDIA AI Enterprise软件，DGX Cloud使得任何地方的企业都可以使用网络浏览器访问自己的人工智能超级计算机。

每个DGX Cloud实例都包含八个NVIDIA 80GB张量核心GPU，每个节点拥有640GB的GPU内存。高性能、低延迟的织物确保工作负载可以在相互连接的系统集群之间扩展，允许多个实例像一个巨大的GPU一样运行。高性能存储集成到DGX Cloud中，提供一个完整的解决方案。

企业使用NVIDIA Base Command Platform软件管理和监控DGX Cloud训练工作负载。该平台提供了一个无缝的用户体验，跨越DGX Cloud和本地NVIDIA DGX超级计算机，因此企业可以在需要时结合资源。

而且DGX Cloud包括NVIDIA AI Enterprise，这是NVIDIA AI平台的软件层，它提供了超过 100 个端到端的人工智能框架和预训练模型，以加速数据科学管道，简化人工智能的开发和部署。

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    ​NVIDIA显卡 ​H100加速卡 ​GPT3模型

  • 天玑9200+首发机型有哪些？

    iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。

    天玑9200+

  • 天玑9200+和天玑9000有什么区别？

    核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。

    天玑9200+

  • 天玑9200+参数性能怎么样？

    台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。

    天玑9200+

  • 天玑9200+相当于骁龙哪个处理器？

    天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。

    天玑9200+

  • 天玑9200+跑分多少？

    在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。

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    Redmi Note12 Turbo

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    Redmi Note12 Turbo

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  • 华为Mate X3配置是什么样的？

    后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999

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  • OPPO Pad2是什么处理器？

    天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。

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    OPPO Pad2

  • 骁龙7+ Gen2支持哪些网络技术？

    5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。

    骁龙7+Gen2

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