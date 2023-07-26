NVIDIA DGX Cloud现在可强化Genative AI训练

站长之家(ChinaZ.com) 7月26日 消息:英伟达发布消息，NVIDIA DGX Cloud作为今年3月推出的一项人工智能超级计算服务，现在可以强化Genative AI训练，它为企业提供了训练生成性人工智能和其他开创性应用所需的基础设施和软件的即时访问。

Moor Insights & Strategy的首席分析师Pat Moorhead表示：“生成性人工智能使得人工智能的快速采用成为每个行业领先公司的商业必需品，推动许多企业寻求更加加速的计算基础设施。”

根据全球管理咨询公司麦肯锡的最新估计，生成性人工智能每年可以为经济增加超过 4 万亿美元，将世界各行各业的大量专有商业知识转化为下一代人工智能应用。

几乎每个行业都可以从生成性人工智能中受益，早期的先驱者已经在他们的市场中引领了变革。医疗保健公司使用DGX Cloud生成蛋白质模型，以加速药物发现和利用自然语言处理进行临床报告。

金融服务提供商使用DGX Cloud预测趋势，优化投资组合，构建推荐系统和开发智能的生成性人工智能聊天机器人。保险公司正在构建模型来自动化索赔处理。

软件公司使用它来开发人工智能驱动的功能和应用程序。还有一些公司使用DGX Cloud建立人工智能工厂和宝贵资产的数字孪生。

DGX Cloud实例提供专用基础设施，企业按月租赁，确保客户可以快速、轻松地开发大型、多节点训练工作负载，而不必等待通常需求很高的加速计算资源。

Moorhead说：“NVIDIA DGX Cloud的可用性提供了一个新的人工智能超级计算资源池，几乎可以即时访问。”

这种简单的人工智能超级计算方法消除了获取、部署和管理本地基础设施的复杂性。通过提供NVIDIA DGX人工智能超级计算和NVIDIA AI Enterprise软件，DGX Cloud使得任何地方的企业都可以使用网络浏览器访问自己的人工智能超级计算机。

每个DGX Cloud实例都包含八个NVIDIA 80GB张量核心GPU，每个节点拥有640GB的GPU内存。高性能、低延迟的织物确保工作负载可以在相互连接的系统集群之间扩展，允许多个实例像一个巨大的GPU一样运行。高性能存储集成到DGX Cloud中，提供一个完整的解决方案。

企业使用NVIDIA Base Command Platform软件管理和监控DGX Cloud训练工作负载。该平台提供了一个无缝的用户体验，跨越DGX Cloud和本地NVIDIA DGX超级计算机，因此企业可以在需要时结合资源。

而且DGX Cloud包括NVIDIA AI Enterprise，这是NVIDIA AI平台的软件层，它提供了超过 100 个端到端的人工智能框架和预训练模型，以加速数据科学管道，简化人工智能的开发和部署。

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