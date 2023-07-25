OPPO K11正式发布：首销价1799元起 配备索尼IMX890主摄

站长之家（ChinaZ.com）7月25日 消息:今日下午，OPPO K11手机正式发布，旨在为用户提供卓越的影像和流畅的性能体验。

OPPO K11手机的主摄像头采用了索尼IMX890传感器和OIS光学防抖技术，前置1600万，后置5000万800万200万，电池为5000毫安时，支持100W闪充。

OPPO K11手机还继承了OPPO的三大旗舰影像算法引擎，包括自然人像虚化引擎、动态抓拍引擎和超清画质引擎。这些算法引擎的运用可以使得拍摄的照片和视频更加清晰、真实和生动。

OPPO K11手机还采用了高通骁龙782G处理器，并配备了独家自研内存基因重组技术、瞬时带宽技术、异步内存技术和应用预加载技术。这些技术的运用可以大幅提升手机的性能和响应速度，使得用户可以更加流畅地使用手机进行各种操作。

此外，OPPO K11屏幕采用了6.7英寸2412×1080的京东方OLED屏幕，支持120Hz刷新率、240Hz触控采样率和2160Hz高频PWM调光，色深为10bit。

售价方面，8GB +256GB 首销1799元、12GB +256GB 首销1999元、12GB +512GB 售价2499元。

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