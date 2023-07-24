文旅AIGC产品开发商“九号诶艾科技”获300万元种子轮融资

站长之家（ChinaZ.com）7月24日 消息:近日，初创公司“九号诶艾科技”宣布获得“海南康氏实业投资集团”的种子轮融资，旨在加速AIGC垂直产业的布局。
据介绍，九号诶艾科技公司于2023年成立，团队专注于基于ChatGPT类大模型与prompt交互的AIGC文旅产品，深入文旅大场景进行应用落地，为用户提供智能旅行策划与本地生活推荐的“吃喝玩乐出游”智能个人秘书。
据悉，该项目预计在八月内上线，将成为行业内最早问世的产品，为用户提供更好、更精的选择。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）7月24日 消息:近日，初创公司“九号诶艾科技”宣布获得“海南康氏实业投资集团”的种子轮融资，旨在加速AIGC垂直产业的布局。
据介绍，九号诶艾科技公司于2023年成立，团队专注于基于ChatGPT类大模型与prompt交互的AIGC文旅产品，深入文旅大场景进行应用落地，为用户提供智能旅行策划与本地生活推荐的“吃喝玩乐出游”智能个人秘书。
据悉，该项目预计在八月内上线，将成为行业内最早问世的产品，为用户提供更好、更精的选择。
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国内智慧CRM服务供应商玄武云对外表示，公司已发布首款AIGC应用产品“业务员智慧助手”。该应用将赋能SFA产品模块，旨在提升业务员工作全流程智慧化，助力快消企业进一步降本增效，完善营销增长策略制定。在业务员工作流程的闭环节点，上述应用的“工作总结助手”功能可通过收集业务员的拜访记录、录音等数据，自动转化为结构化工作总结并智能生成下一步行动计划�
九号公司凭借多年在用户需求领域深耕，充分洞悉了用户对高品质出行的需求，并推出了一款引领城市出行的旗舰产品——九号电动E300P。作为旗舰车型，九号电动E300P在底盘、智能化、性能和充电功率等方面都得到了升级，其智能与性能的双重提升为用户提供了更优质的城市出行体验。九号电动E300P已经在京东ninebot九号电动出行旗舰店开售，如果你也喜欢这款九号电动E300P的话，可以自行登陆购买。
北京及时语智能科技有限公司宣布已完成数千万元Pre-A轮融资。本轮融资由源渡资本独家完成投资，资金主要用于跨境出海AI客服相关场景的研发。及时语为跨境出海企业提供一站式AI客服平台，助力卖家及时准确地与全球买家完成沟通，大幅提升工作效率的同时，提高转化率，降低投诉和退货率及拒付率，有效规避Facebook封号风险，提升主页综合评分，增强品牌认知度与客户满意度。
7月9日，2023九号公司产品经理见面会在无锡成功举办，特邀车友及众多媒体应邀到场并亲身感受九号高性能旗舰新品E300P、九号电动小Q、远航家M系等诸多新品和“九号，让出行更奇妙”的极致骑行体验，共探九号“全球智能短交通领先品牌”荣耀背后的创新科技与领先实力。在活动现场，众多九号新品纷纷亮相，包括了九号电动E300P、电动滑板车F2Pro等，新奇的科技出行产品，吸引了众多车友争相试驾，体验后大家也从产品品质、续航、动力、舒适度等多方面因素，给予了九号产品积极的评价，其中，有体验完九号电动E300P的车友这样评价此车：“九号E300P在各个层面都有着领先于行业的优异表现，是城市高性能电摩优选”。行业的发展，离不开各个企业的共同努力，身为全球微出行领域的发展典范，九号公司将继续助力行业发展，与大家一起开创出行新时代。
随着人们对于城市出行有了更高品质的要求，九号公司凭借多年来对于用户需求的深入了解，推出了一款卓越的城市出行产品——九号电动E300P。作为旗舰车型，该车在底盘、智能化、性能和充电功率等方面都进行了升级，为用户带来更优质的出行体验。九号电动E300P双电零售价26499元起，已于2023年5月20日20:00正式开售，用户可登陆京东ninebot九号电动出行旗舰店购买。
上海智世机器人有限公司是一家提供智能仓储解决方案的公司，最近完成了数千万元的天使轮融资。本轮融资由联创永宣独家投资，沧澜资本担任财务顾问，本轮资金将主要用于产品研发、市场拓展、以及团队扩充。智世机器人在智能仓储领域具有较大的发展潜力。
2023年6月，AI推理部署解决方案提供商「清昴智能」宣布完成数千万元天使轮融资，由绿洲资本独家领投，此次融资资金主要用于算法研发、产品开发和团队扩充。清昴智能成立于2022年10月，清昴智能创始团队来自于清华计算机系。在与客户的合作中，MLGuider已被验证将大语言模型在AMDMI200系列产品上实现对标NvidiaA100的性能。
九号公司一直致力于了解用户需求并不断推出新产品，为用户提供更优质的出行体验。九号推出了一款旗舰产品——九号电动E300P，旨在满足用户在城市出行方面的需求。在价格方面，九号电动E300P双电零售价26499元起，目前已经正式开售，用户可登陆京东ninebot九号电动出行旗舰店购买。
5月10日下午，九号公司举办了2023新品发布会，在这场发布会中，九号电动V30C全新亮相，凭借舒适、智能、贴心的特性，九号电动V30C吸引了在场人士的目光。作为适合全家使用的基础款电动车，它匹配了优于同级车型的智能操控系统，可以说是重新定义了两轮电动车的都市基本款。心动的朋友千万不要错过！
加州人工智能安全初创公司CalypsoAI今天宣布获得2300万美元的A-1轮融资，以加速其AI治理解决方案的开发。此次融资由PaladinCapitalGroup领投，LockheedMartinVentures和其他投资者参与。该公司的创新解决方案和深厚专业知识使其成为快速发展的AI治理和安全领域中的重要参与者。
iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。
核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。
台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。
天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。
在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。
7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。
2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。
第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。
6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。
第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。
6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。
第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。
后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999
6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。
6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。
天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。
天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。
5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。