文旅AIGC产品开发商“九号诶艾科技”获300万元种子轮融资

站长之家（ChinaZ.com）7月24日 消息:近日，初创公司“九号诶艾科技”宣布获得“海南康氏实业投资集团”的种子轮融资，旨在加速AIGC垂直产业的布局。

据介绍，九号诶艾科技公司于2023年成立，团队专注于基于ChatGPT类大模型与prompt交互的AIGC文旅产品，深入文旅大场景进行应用落地，为用户提供智能旅行策划与本地生活推荐的“吃喝玩乐出游”智能个人秘书。

据悉，该项目预计在八月内上线，将成为行业内最早问世的产品，为用户提供更好、更精的选择。

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