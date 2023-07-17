马斯克称特斯拉正自研芯片 将开发超级计算机DOJO大模型

站长之家（ChinaZ.com）7月17日 消息:马斯克最近在xAI会议上透露，特斯拉正在自主研发芯片，但不会将其称为GPU或使用类似100s、H100s等名称来描述它。他还表示，特斯拉还在开发名为Dojo的超级计算机，目前主要用于人工智能机器学习和计算机视觉培训目的，但未来将向大模型方向发展。

随着Dojo超级计算机的投入生产，特斯拉的计算能力将在2024年1月达到世界顶尖水平，并在2024年10月达到100exaflops的惊人水平，这将为特斯拉的人工智能模型提供更强大的训练支持。

Dojo超级计算机是马斯克在2020年首次提出的，旨在成为世界上最快的计算机之一，能够处理海量的视频数据，从而加速特斯拉Autopilot和全自动驾驶系统的学习和改进。此外，Dojo也将为特斯拉的智能机器人Optimus提供计算支持，Optimus是特斯拉今年刚刚发布的一款类人形机器人，旨在执行一些无聊、重复或危险的任务。

尽管马斯克在过去对人工智能持保留态度，甚至在公开场合称其为危险的技术，并威胁要起诉微软等公司，但最近几个月，他开始积极招募人工智能研发人才，并成立了X.AI公司，计划与ChatGPT展开竞争。

据悉，7月13日，马斯克宣布成立xAI，xAI的目标是理解宇宙的真实本质，xAI的团队成员曾在DeepMind、OpenAI、谷歌研究、微软研究、特斯拉和多伦多大学工作。

（举报）