消息称Redmi K60 Ultra或采用方形Deco

站长之家（ChinaZ.com）7月12日 消息:根据最近在社交平台上曝光的渲染图和消息，Redmi K60Ultra作为卢伟冰打造的K60系列终极之作，其工业设计已经确定。这款手机在外观和性能方面都有不少亮点。

首先，从外观设计来看，Redmi K60Ultra采用了方形Deco作为背部相机，配备了三颗摄像头。主摄像头和超广角摄像头上下对称排布，相机开孔大小一致。闪光灯和副摄像头则被安排在右侧，整体设计简洁大方。此外，该手机采用1.5K中置挖孔直屏，相较于K60和K60Pro，其边框更窄、下巴更小，屏占比更高，视觉效果更加出色。

在性能方面，Redmi K60Ultra搭载了联发科最强的5G Soc天玑9200。这款芯片基于台积电4nm工艺打造，拥有更高的性能和更低的能耗。与前代产品相比，性能核提升了10%，能耗核提升了11%。同时，天玑9200集成了5G R16调制解调器，支持4CC四载波聚合及Wi-Fi7四路双频并发，可以提供更快的传输速率和更低的游戏延时。此外，天玑9200内置HyperEngine6.0游戏引擎，支持游戏自适应调控技术和硬件光线追踪技术，可以带来更稳定的高帧率以及更强的载入能力。

Redmi K60Ultra在外观设计和性能表现上都有显著提升。这款手机有望成为Redmi品牌的又一力作，值得期待。

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