AOC发布新款27寸电竞显示器 配备Mini LED屏支持180Hz高刷

站长之家(ChinaZ.com) 7月12日 消息:AOC最近发布了一款采用Mini LED显示技术的电竞显示器Q27G3XMN。这款显示器采用27英寸的VA面板，支持180Hz的高刷新率，能够提供流畅的游戏体验。

这款显示器的一个重要特点是其采用Mini LED背光技术，具有LED颗粒和336个分区独立背光控制，能够呈现更加细腻的细节显示。这种背光技术可以提供更精确的色彩控制和更深的黑色表现，从而提升画面的对比度和色彩准确性。

AOC Q27G3XMN还具有4000:1的静态对比度，覆盖了99%的sRGB、96%的DCI-P3和88%的NTSC色域，能够呈现丰富的色彩和准确的颜色。同时，它还支持Adaptive-Sync同步技术，可以消除画面撕裂和卡顿现象，提升游戏体验。

在连接方面，这款显示器配备了DP和HDMI视频接口以及3.5mm音频接口，可以满足用户的多种连接需求。此外，它还配备了可调节的支架，支持倾斜、旋转、高度和左右调整，用户可以根据自己的需求和舒适度来调整显示器的位置和角度。

虽然目前AOC官方尚未公布这款显示器的售价和上架时间，但我们可以期待这款采用Mini LED技术的电竞显示器在市场上带来的新体验。

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