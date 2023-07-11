魅族申请无界GPT 、VUChat、VUGPT等商标

也不知道是从什么时候开始，蹭科技领域的热点也竟成为了整个广告营销行业的默认操作。当年VR概念才刚刚出现在大众市场中，各行业就以极快的速度规划出了包括VR教育、VR培训、VR艺术创作等一系列至今尚未实现的「大饼」，之后的区块链、NFT等概念更是成为了互联网金融领域的摇钱树，就还在雏形中的元宇宙概念也成功和「地产」行业携手，狠狠割了一波「互联网韭菜」