飞猪上线亚运主题页 关键词搜索热度增长超210%

站长之家（ChinaZ.com）7月7日 消息:浙江省文化和旅游厅举办了“文旅赋能亚运，让世界看见活力浙江”启动仪式。为了方便外地游客预订酒店和景区门票，飞猪推出了亚运主题页，集合了亚运场馆附近的优质酒店和景区。

飞猪还计划推出一系列本地特色的旅游产品，让全世界的体育爱好者领略“活力浙江”。数据显示，“亚运会”相关搜索的热度环比上月大幅增长超过210%。浙江旅游正因“亚运风”而持续走热。

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