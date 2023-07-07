知乎宣布将下线“匿名功能” 将取消“匿名发布”入口

站长之家（ChinaZ.com）7月7日 消息:知乎宣布将下线“匿名功能”，知乎表示，匿名功能的上线初衷是为了让用户能够开放讨论、友善互动。然而，随着互联网沟通环境日益复杂，为了保障社区内的良性讨论，知乎已经在最新版本的应用程序中完成了匿名功能下线的开发。该更新预计将于近期提交给各大应用商店审核，并在7月14日正式上线。

届时，匿名功能将在新旧版本的应用程序端和PC端正式下线。具体而言，知乎将取消“匿名发布”的入口，用户将无法再匿名创建问题或匿名发布内容。

不过，对于历史匿名内容，用户可以选择将其转为实名。

此举是知乎为了维护社区内的良性讨论，保障用户的开放讨论和友善互动。

以下为知乎公告全文:

作为社区早期的产品机制，匿名功能的上线初衷是建立在用户开放讨论、友善互动的基础之上的但随着互联网沟通环境日益复杂，为保障社区内的良性讨论，知乎已在最新版本 App 中完成了匿名功能下线的开发，并于近期提交各大应用商店审核，预计7月14日上线各大应用商店，匿名功能将在新旧版本App端及PC端正式下线。

届时，匿名发布入口将会取消，用户将不能匿名创建问题或匿名发布内容。对于历史匿名内容，用户可自主选择是否将其转为实名

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