微信治理违规微短剧类小程序 处置38个违规小程序

站长之家(ChinaZ.com) 7月7日 消息:微信发布《关于违规微短剧类小程序的处置公告》称，近期，平台通过巡查审核发现，部分微短剧类小程序存在未进行剧目合规备案或存在不良导向价值观内容等行为。针对以下重点方向，平台将持续从严治理。
题材
虚假浮夸、胡编乱造，剧中内容偏离现实、与现实完全脱节，如:一夜暴富、天赋异能;
乱伦、跨辈分不伦恋，如:爷孙恋、师生恋;
违背国家宗教政策的内容，宣传邪教教义、发展邪教徒。
不良价值导向
宣扬不正当男女关系、非主流婚恋观;
宣扬以暴制暴、极端复仇、涉黑、暴力行为;
不文明用语，脏话、人身攻击。
色情低俗
直接展示性行为、性器官等;
集中细致展现接吻、爱抚等类似性行为有关的表现或暗示，或使用类似效果的画面、台词、音效;
以感官刺激为目的，刻意展示敏感部位或着装过分暴露。
营销推广
剧情穿插产品营销推广;
有偿/无偿提供服务等，诱导跳转至其他小程序的导流互推等行为。
微信称，根据国家相关法律法规要求以及《腾讯微信软件许可服务协议》《微信小程序运营规范》的相关规定，近期，平台共计下线11部低俗有害微短剧，共计处置38个违规小程序。
后续，微信将持续引导微短剧类小程序规范发展，为运营者的网络视听内容创作提供更好的服务，营造更加清朗的网络视听空间。
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