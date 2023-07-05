Inflection AI 打造的超级计算机配备数量惊人的 2.2 万块英伟达 H100 GPU

站长之家(ChinaZ.com) 7月5日消息:人工智能初创公司 Inflection AI 打造了一台先进的超级计算机，配备了 22,000 块英伟达 H100 GPU，这一数量惊人，带来了巨大的计算性能。

Inflection AI 的超级计算机预计将成为行业中规模最大的之一，仅次于 AMD 的 Frontier。对于不熟悉 Inflection AI 的人来说，它是一家致力于创建「人人都能用的个人 AI」的企业。

该公司以最近推出的 Inflection-1 AI 模型而广为人知，该模型为 Pi 聊天机器人提供动力。虽然该 AI 模型尚未达到 ChatGPT 或 Google 的 LaMDA 模型的水平，但报告表明，Inflection-1 在「常识」任务上表现出色，使其非常适用于个人助理等应用。

Inflection 日前宣布正在建造全球其中一台最大的基于 AI 的超级计算机，现在我们终于可以一窥其雏形。据报道，Inflection 超级计算机配备了 22，000 块 H100 GPU，根据分析，它将包含近 700 个 Intel Xeon CPU 的四节点机架。这台超级计算机将使用惊人的 31 兆瓦功率。

关于这台超级计算机的令人惊讶之处在于购买了 22，000 块英伟达 H100 GPU。我们都知道，最近很难获得甚至一块 H100，因为它们需求量很大，而英伟达无法满足订单的涌入。

对于 Inflection AI 来说，英伟达正在考虑成为该公司的投资者，这就是为什么他们能够轻易获得如此庞大数量 GPU 的原因。

据此前媒体报道，Inflection AI 已经筹集了约 15 亿美元的投资，目前估值为 40 亿美元。通过这台超级计算机，AI 模型「Inflection 1」有望在编码任务方面显著改进，因为该公司在这方面落后。

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