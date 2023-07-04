苹果北卡罗来纳州新园区一期总面积将达83万平方米

在苹果宣布计划在北卡罗来纳州投资超过1亿美元，其中一半以上的投资将用于罗利和达勒姆三角研究区的新工程和研究中心两年多后，该公司终于向地方当局提交了第一阶段的开发计划。

三角研究园占地41英亩的初始阶段将包括六栋建筑和一个停车场，总面积为700，000平方英尺的办公空间，190，000平方英尺的附属空间和近3，000个停车位。

在第一阶段的建筑中，有三座办公楼，最大的办公楼面积约为242，000平方英尺，另外两座的面积均超过230，000平方英尺。所有三座建筑物都被列为高度为73英尺。

三座较小的附属建筑将在初始阶段加入一个停车场，该停车场尚未披露施工开始日期。然而，开始日期似乎确实很接近，因为苹果已经开始了一些初步的网站准备工作，并正在获得各种批准。

虽然这个初始阶段占地41英亩，但苹果在该地点总共拥有281英亩的土地，该公司提交的计划暗示了未来的阶段。苹果在关于北卡罗来纳州投资的公告中表示，它最终将在“机器学习、人工智能、软件工程和其他尖端领域”创造至少3个新工作岗位，平均工资最终接近000万美元。

在全面建设时，苹果三角研究园园区很可能成为该公司在美国最大的就业中心之一，仅次于其硅谷总部区和位于德克萨斯州奥斯汀的主要现有园区，该园区本身正在进行重大投资和扩张。Apple 在美国的其他主要就业中心包括南加州、西雅图地区和纽约市。

随着苹果准备在三角研究园建造其主要的新园区，该公司已经在该地区建立临时空间，其标题是收购邻近的卡里为保险公司大都会人寿建造的三栋建筑群中的一栋建筑。

随着远程工作的增加，大都会人寿最近能够将业务整合到该综合体的两座建筑物中，从而腾出第三栋供苹果使用。苹果还一直在努力在该地区获得额外的临时空间，因为距离自己的园区准备就绪还需要几年时间。

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