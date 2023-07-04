用AI模型辅导英语口语 以色列创企Loora完成925万美元融资

站长之家(ChinaZ.com) 7月4日 消息:以色列的语言学习初创公司Loora最近宣布完成了925万美元的种子轮融资。这轮融资由早期投资者Emerge领投，Two Lanterns Venture Partners和Kaedan Capital是主要跟投方，还有一些天使投资人也参与了投资。

Loora利用AI技术开发了智能语言学习助手，可以与用户进行即时互动，帮助提升口语能力。与其他专注于书面交流的学习助手不同，Loora的AI助手专注于口语辅导。该公司表示，在特定的日常话题范围内，Loora的学习助手可以通过与用户对话来纠正语法和发音错误。

Loora成立于2020年，总部位于以色列的特拉维夫-雅法。公司的联合创始人兼首席执行官Roy Mor表示，目前平台已有数千名付费用户。这些付费用户主要是出于工作需求使用Loora，他们想提高自己的英语对话能力，以获得更高级别的职位。

在加入Loora之前，Mor曾在汽车技术研发公司Mobileye从事机器学习相关工作。

据了解，Loora的定位偏向商务和专业英语教学，面向具有一定英语基础的用户。然而，商务口语辅导也可以通过人工教学实现，为什么Loora选择了AI技术?Mor表示，与真人教学相比，AI辅导可以节省外教雇佣费用，降低平台运营成本，同时也降低了用户的付费门槛。

在AI模型方面，Loora会根据不同对话情景灵活运用多种方案，选择最适合的模型。除了使用第三方的大型语言模型如ChatGPT外，Loora还在2020年自行构建了一款大型语言模型。Mor表示，Loora将使用平台获取的用户数据来训练这些模型。

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