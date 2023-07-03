研究:AI可以通过一个人的长相和微笑来预测政治倾向

站长之家（ChinaZ.com）7月3日 消息:一项在丹麦进行的研究发现，基于面部特征，人工智能算法可以帮助预测一个人的政治意识形态。

该研究指出，;利用AI技术发现右翼政治家在照片中更容易展现愉快的面部表情，而面部表情中性的人更有可能认同左翼。研究名为“利用深度学习从面部照片预测意识形态:表情、美貌和额外面部信息”，发现当分析一个人的照片时，人工智能能够以61%的准确率预测其政治意识形态。

研究的作者、阿尔胡斯大学的斯蒂格·赫贝尔斯特鲁普·雷·拉斯穆森及其同事们探索了计算神经网络——模仿人脑结构和功能的算法，是否能够仅凭一张照片预测一个人的政治意识形态。

科学家们使用了数千张来自国家2017年市政选举的政治家照片来训练神经网络，注意到该选举不是高度两极分化或竞争激烈的，并称这些政治家是“政治中的最后的业余爱好者”。

他们删除了任何不明确左翼或右翼的候选人照片，以及非欧洲民族血统等相关照片。照片仅展示了候选人的面部特征，没有带有可能改变预测的背景照片。研究人员最终得到了4，647张政治候选人的照片，其中1，442张是女性政治家的照片。

研究人员使用了微软的面部表情识别技术来衡量照片中的情绪状态，还使用了其他算法来确定候选人的吸引力甚至男性气质。他们还使用了一些丹麦议会议员的照片来测试算法的准确性。

研究发现，外貌更吸引人的女性政治家更有可能保守，而男性的吸引力和男子气概与政治意识形态无关。男女性表现出更愉快面容的政治家也更有可能是右翼，而中性的面部表情意味着政治家更有可能是左翼党派的成员。

研究补充说，尽管较少见，面部表现出蔑视情绪的女性更有可能是左翼倾向的。

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