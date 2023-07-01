努比亚新旗舰即将发布：35mm定制光学系统

近日，蔚来宣布其推出的第一款智能手机N2301已经拿到工信部无线电核准，并有望在不久后上市。这对于行业外的蔚来而言是一个非常大胆的尝试，而其定位高端的定价，似乎也为这个品牌的形象加分。然而，蔚来想要进入手机市场并不容易，特别是面对国内手机厂商的强势竞争，更不要说现在所有车企都在全面转型智能化，与之配套的车联网、智能驾驶、自动驾驶技术也逐渐开花结果。增加手机业务，确实能够扩展品牌影响力和收益来源，但这个品牌将如何通过一款手机为其汽车产品服务，也是必须考虑的问题。此外，由于“造出好用的手机”是个人性化的?