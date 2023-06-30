realme Pad 2曝光：11英寸屏幕、8360mAh电池

据外媒报道，{tag_keyurl_2} Pad 2曝光了渲染图和规格信息。新平板采用了撞色金属设计，配备11英寸FHD屏幕、Helio G99 SoC处理器和内置8360mAh电池，支持33W快充，还有8GB内存和128GB存储空间。

此外，realme Pad 2运行基于安卓13的realme UI 4.0系统，电源按钮位于顶部，USB-C端口位于底部，顶部和底部都有扬声器格栅，正面中置有打孔摄像头。

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