OPPO K12s发布：售价1099元起 内置7000mAh电池

三星电子明年上半年推出的“GalaxyS26”系列手机中的顶级型号“Ultra”将可能取消SPen插槽。当地时间6日，据IT媒体PhoneArena报道，三星将从GalaxyS26开始取消一直以来只应用于Ultra系列机型的智能触控笔SPen插槽。PhoneArena表示：“SPen也有可能被设计成可以通过磁铁吸附在GalaxyS26的侧面”，并指出“特别是GalaxyS26很有可能采用平整的侧面设计，所以实现的可能性很高”。