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OPPO K12s发布：售价1099元起 内置7000mAh电池

2025-04-22 16:04 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月22日 消息:今日下午，OPPO正式推出全新机型K12s，凭借超长续航能力与全面升级的配置参数，迅速成为市场焦点。该机型提供四种存储组合版本，8GB+128GB首销价1099元、8GB+256GB首销价1299元、12GB+256GB首销价1499元，顶配12GB+512GB版本定价1799元，消费者可在棱镜黑、星芒白、玫瑰紫三款配色中自由选择。

作为主打续航的机型，OPPO K12s搭载6.67英寸2400×1080分辨率OLED直屏，支持120Hz高刷新率与1200nit全局激发亮度，特别针对湿手触控、手套模式等场景进行优化。核心硬件方面，该机采用骁龙6Gen4处理器，配备1600万像素前置镜头与5000万像素主摄+200万像素副摄组合，内置7000mAh超大容量电池，支持80W快充技术，实测30分钟可充至62%电量，续航表现远超同档竞品。

OPPO续航之王 OPPO K12s发布： 1099 元起

OPPO官方数据显示，这款机型凭借7000mAh电池实现超一天一充的续航能力，并依托石墨材料特性提供5年长效电池寿命保障，五年后仍能保持80%以上最大容量。系统流畅性方面，K12s通过泰尔认证中心五年抗老化专业测评，成为首个获得移动智能终端系统抗老化能力（60个月）五级认证的机型，满足五年流畅使用标准。

在耐用性设计上，OPPO K12s采用IP65级防尘防水方案，可有效抵御日常水溅与灰尘侵袭。针对户外场景，该机特别增设高能户外模式、无网通话功能，并延续湿手触控、手套模式等实用特性，全面提升复杂环境下的使用体验。此次OPPO K12s的发布，再次彰显了品牌在续航技术领域的深厚积累与产品创新实力。

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