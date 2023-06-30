Caviar发布限量版Vision Pro 售价近4万美元

今天凌晨，苹果正式发布了VisionPro头显，作为苹果的首款MR头显，除了硬件与软件方面的表现外，它戴起来舒不舒服”，自然也是话题的焦点之一。9to5Mac方面表示，在WWDC大会后，有幸体验到了目前的VisionPro，并分享了感受。根据9to5Mac方面的说法，目前的VisionPro在佩戴体验与使用感受上已经相当成熟，虽然它的价格注定其不是一款面向大众的设备，但作为苹果在该领域的首款产品，它已经足够完善。