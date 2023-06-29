小i机器人发布华藏大模型

这一次我们的端午小长假日程安排极满，父母家和几家亲戚一转之后好像就没有时间大扫除了，但转念一想，这也正是测试新入扫地机器人的绝好机会，让它自己在家里打扫三天卫生，机器到底好不好用不就立马测试出来了吗？【第 一天】最开始听说到人工智能可以替代人工的传闻时我是完全不相信的，扫地机器人只要能帮我将地面卫生彻底的搞定就已经很不错了。所以在实�