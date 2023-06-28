Dan Ives：人工智能并不全是炒作「第四次工业革命正在上演」

站长之家(ChinaZ.com) 6月28日消息:AI 热潮正在席卷世界，但 AI 繁荣并非一片虚火，Wedbush 证券的 Dan Ives 表示，这是「第四次工业革命正在上演」。

这位董事总经理兼高级股票研究分析师在周三接受 CNBC 的「Squawk Box Asia」采访时表示：「我称之为 1995 年时刻，与互联网平行。我不认为这是一次炒作周期。」

第四次工业革命指的是人工智能、自动驾驶汽车和物联网等技术进步正在改变人类的生活、工作和相互关系的方式。

Dan Ives 表示：「我认为这是对技术的真正变革，我认为这将改变未来 20-30 年的技术领域。尽管许多悲观者仍然持怀疑态度，但我认为我们刚刚开始了我们所认为的新科技牛市的起点。」

在 OpenAI 的 ChatGPT 聊天机器人因其能够对用户的提示生成类似人类回复而走红之后，人工智能技术的采用迅速增加，这让研究人员和公众感到惊讶。

Dan Ives 说：「我认为关键是全球范围内听到的英伟达 400 亿美元的销售预期指导。我认为这只是冰山一角。」

芯片制造商英伟达为游戏和人工智能生产图形芯片。这些芯片推动了 ChatGPT 和 Alphabet 的 Bard 聊天机器人背后的技术。

英伟达表示，预计第二季度销售额将达到约 110 亿美元，比华尔街的 71.5 亿美元估计高出 50% 以上，Dan Ives 称其为「令人震惊的预期」。

今年 5 月，英伟达以超过 20 亿美元的利润和 70 亿美元的收入报告了超出预期的第一季度业绩，令投资者和分析师大为惊讶。

Dan Ives 说：「在未来十年，我们将有万亿美元的人工智能额外支出。这可能是保守估计，而在六个月前，这还不存在。」

这位分析师表示：「这就是为什么我认为你所看到的是多重扩张。投资者认识到这不是一场人工智能淘金热，我真的认为这是一种情况。在我的职业生涯中，我所见过的唯一类似情况就是 1995 年的互联网和 2007 年的苹果 iPhone 时刻。」

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