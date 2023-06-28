英伟达和 WPP 合作构建 AI 驱动的内容引擎：WPP 正转型为人工智能公司

站长之家(ChinaZ.com) 6月28日消息:WPP 集团是一家总部位于伦敦、执行部位于爱尔兰都柏林的广告和公关服务跨国公司。它在全球 110 个国家拥有 3，000 个办事处，员工超过 162，000 人。该公司的业务范围包括广告、公共关系、游说、品牌形象与沟通。它是世界五大广告集团之一，其竞争对手包括电通、阳狮、Interpublic 和宏盟集团。

WPP 将成为一家人工智能公司，英伟达首席执行官黄仁勋表示。WPP 是全球最大的营销服务公司，由 Mark Read 领导，他对此表示完全赞同。在上周的戛纳广告节上，两人上台演讲后，Read 告诉《广告周刊》：「我无法用更好的方式来表达了。」

最近，凭借在人工智能领域的进展，英伟达成为了市值超过一万亿美元的稀有企业之一。英伟达正与 WPP 合作构建一个生成式人工智能内容引擎。

Read 表示：「我们今天所见到的变革就像 2000 年互联网的革命一样。同样具有革命性和颠覆性。」他补充道：「就像在 1999 年一样，通信和媒体行业处于变革的前沿，因为我们与消费者打交道，而消费者会采用这项技术。所以，这就是我们的抱负。」

两人谈到了生成式人工智能工具的快速发展，其中许多工具使用了英伟达的芯片技术。黄仁勋告诉《广告周刊》：「我们正在努力赶上，我们有很多芯片要建造。」

大规模与个性化广告

英伟达与 WPP 的合作伙伴关系于五月份宣布，双方将通过英伟达 Omniverse 开发内容，该平台利用人工智能使创意团队能够以「更快、更高效」的方式批量生产商业内容，这也是工具的主要目标。

制作不仅更具成本效益，而且在环保方面也更为合理，因为不需要进行大规模的摄制。Read 指出，削减在摄制等方面的支出将「作为对其他方面质量的再投资」。

他补充说：「这将是一种新技能」，并补充道，「Prompt 工程师」将成为产品工程师中的新岗位，以帮助人工智能创建所需内容。

该引擎将使艺术家和设计师能够利用 3D 设计、制造和创意供应工具，例如 Getty Images 和 Adobe，将内容组合和整合到品牌广告和营销资产中。

黄仁勋表示：「我们正在建造工厂，还有很多工作要做」，他补充说，英伟达将建设使用人工智能的基础设施、软件、算法和方法论。

他问道：「如何使人工智能使用品牌的语言，以品牌的语调和品牌的一致性发言？我们需要像 WPP 这样的从业者来投入实践。」

两家公司还使用了一个视频案例研究来展示合作的潜力。该视频展示了沃尔沃的作品，其中一辆真实汽车被放置在一个看起来像广阔沙漠的虚拟场景中，但是通过生成式 AI 的艺术指导工具对图像进行扩展，以艺术家的风格讲述更广告故事。

这也可以满足客户对品牌数字内容的几乎无休止的需求。Read 表示：「你将会看到图像在以前从未出现过的情境中使用。当你购买一辆车时，（公司）会给你发送一段汽车在某个环境中的视频。以前，这将花费客户数百万美元来制作。」他说：「质量/数量价格的讨论将使我们的故事以更好的方式被讲述。」

Read 还认为这项技术将帮助媒体机构优化媒体计划，以便「将正确的信息传达给正确的人，在正确的时间，相关且个性化」。

WPP 旗下的 Ogilvy 和 Wavemaker 已经与人工智能在创意活动中合作，包括去年在排灯节期间进行的「#NotJustACadburyAd」活动，为印度各地的商店提供数千条个性化信息。对于雀巢，一项以 Johannes Vermeer 的肖像画「挤奶女工」(The Milkmaid)为特色的活动使用 Dall-E 通过其艺术指导工具扩展了图像，以艺术家的风格讲述更广泛的故事。

Read 还透露，在一次头脑风暴会议上，创意人员要求该技术为新产品提供名称，然后再获得「让它更长一些」或「让它更有趣」的反馈意见，创意总监在提供进一步指示之前理解了必要的细微差别。

黄仁勋表示，这与创意总监目前如何指导团队没有任何区别：「他们口中说出来的语言，你几乎可以将其言语化为心理图像，这就是创意艺术家的美妙之处。」

品牌利益和人工智能担忧

双方正在制定指南，以确保内部和客户品牌的安全性，以及在使用生成式 AI 工具时的安全性。Read 认为，由于人工智能在我们的日常生活中无处不在。

黄仁勋对使用水印技术持怀疑态度。他认为将会开发其他新技术来移除水印，使其成为一种徒劳的举动。

黄仁勋解释说，Read 及其团队将不得不为每个客户调整和「微调」人工智能。这意味着 WPP 及其旗下机构（包括 Grey、VMLY&R、GroupM 和 Mindshare）以及其逾 115，000 名员工都将经历一次演变。

他说，该机构将与内部团队以及品牌客户进行培训。「我们这边有很多工作要做，我们必须全力以赴，」Read 说。「但我认为随着我们的努力，我们可以成为客户在如何创建和建立品牌方面的指南，就像我们过去所做的那样。」

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