OpenAI 计划将 ChatGPT 变成「超级智能个人工作助理」与微软展开竞争

站长之家(ChinaZ.com) 6月27日消息: OpenAI 计划将其 ChatGPT 聊天机器人升级为一款与微软竞争的产品，微软曾以 100 亿美元投资 OpenAI 并持有其 49% 的股份。

据 The Information 周一的消息，在推出后的短短半年时间里，ChatGPT 已成为全球最知名的互联网品牌之一。现在，它的创造者 OpenAI 对聊天机器人有了更大的计划：首席执行官 Sam Altman 私下告诉一些开发人员 OpenAI 希望将其变成「超级智能个人工作助理」。

凭借有关个人及其工作场所的内置知识，这样的助理可以执行诸如以该人的风格起草电子邮件或文档以及有关其业务的最新信息等任务。

这些助手功能可能会让 OpenAI 与其主要业务合作伙伴、投资者和云提供商微软以及 Salesforce 等其他 OpenAI 软件客户发生冲突。这些公司还希望使用 OpenAI 的软件来构建人工智能「副驾驶」，供人们在工作中使用。

微软还为 OpenAI 的研究、产品和编程接口提供专属的计算能力。由 Satya Nadella 领导的微软公司在今年 1 月宣布以 100 亿美元的投资参与 OpenAI 的融资，使这家初创公司的估值达到 290 亿美元。根据协议，微软将获得 OpenAI 利润的 75% 直到收回投资额，之后将保留其 49% 的股份。

在微软收回投资后，OpenAI 的利润的一部分将归微软所有，但金额有上限，剩余的部分将用于非营利性机构。

这种非常规的结构引起了 OpenAI 的早期支持者，包括埃隆·马斯克的关注，他对微软的控制权和对人工智能的潜在影响持不同意见。然而，Sam Altman 在最近的彭博科技峰会上表示，他和微软对这项交易感到满意。

但根据 Sam Altman 的评论和另外两名了解该公司计划的人士的说法，对于 OpenAI 来说，构建新的 ChatGPT 功能将是其商业化努力的重点。

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