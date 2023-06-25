YouTube 整合 AI 驱动的配音工具 Aloud：将视频自动配音成其他语言

站长之家(ChinaZ.com) 6月25日消息:YouTube 正在测试一项新工具，利用人工智能帮助创作者将他们的视频自动配音成其他语言。该公司在 VidCon 上宣布与 AI 动画配音服务 Aloud 合作，后者是谷歌旗下孵化器 Area 120 的一部分。

今年早些时候，YouTube 推出了多语言音轨支持，允许创作者为他们的新视频和现有视频添加配音，从而吸引更广泛的国际观众。据该公司告诉 TechCrunch，截至 2023 年 6 月，创作者已经为超过 70 种语言的 1 万多个视频添加了配音。

以前，创作者必须直接与第三方配音提供商合作来制作音轨，这可能是一个耗时且昂贵的过程。而 Aloud 则允许创作者以零额外费用进行配音。

谷歌在 2022 年首次推出了 Aloud。这款由人工智能驱动的配音产品会为创作者转录视频，然后进行翻译并生成配音版本。创作者可以在 Aloud 生成配音之前审查和编辑转录内容。

YouTube 的创作者产品副总裁 Amjad Hanif 对观众表示，他们正在与数百位创作者一起测试这个工具。很快，该公司将向所有创作者开放该工具。目前，Aloud 仅支持英语、西班牙语和葡萄牙语。然而，未来将提供更多的语言选择，如印地语和印尼巴哈萨等。

Hanif 补充说，YouTube 正在「努力使翻译后的音轨听起来像创作者的声音，具有更多的表情和口型同步。」YouTube 向 TechCrunch 确认，未来，生成式人工智能将使 Aloud 能够推出诸如声音保留、更好的情感传递和口型重建等功能。

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