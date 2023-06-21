云从科技：正在跟进大模型评估方法等技术标准立项研究

快手在电话会议上表示，目前已经组建了大模型的研发团队，并依托过去的+AIGC算法和大模型语言模型方面的技术积累，按计划推进大模型的开发和训练，各项进展是比较顺利。模型还处于训练阶段，因此暂时还没有明确的对外发布计划。短视频平台能够充分受益于人工智能技术浪潮快手也会在合理、有效配置人力和资源投入的同时，持续推进大型语言模型的开发训练，并积极探索大模型与各业务场景的融合机会。