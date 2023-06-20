14岁“天才少年”成SpaceX新员工 年薪百万还会中国功夫

据报道，14岁的Kairan Quazi将于6月17日从美国圣克拉拉大学毕业，成为该校172年历史上最年轻的毕业生。这位天才少年即将加入马斯克旗下的太空探索公司——SpaceX，担任卫星互联网Starlink团队中的软件工程师，这可谓是该团队中非常重要的岗位。

有数据统计，SpaceX的入职成功率低的惊人，仅为0.2%，这个比例甚至比进哈佛都难过。但是，极高的入职难度也带来了丰厚的回报，SpaceX的软件工程师年薪高达14万-21.6万美元，约合人民币100万-150万。在获得这份工作后，Quazi自豪地在社交媒体上公布了这个好消息:“我接受了这个星球上最酷公司之一的软件工程师Offer!”

据媒体报道，Quazi于2009年在美国旧金山湾区出生，他的父母是孟加拉裔美国人，他的父亲曾是一名化学工程师。从几个月大开始，Quazi母亲就发现他与众不同，他特别爱听别人讲话，一旦别人停止给他说故事，他就会发脾气。到了两岁，Quazi已经能说出完整的句子。经过医生的鉴定，他的家人确定Quazi是一个双修（智商和情商）极高的天才。到他上小学三年级时，他的智商已经超过180，超过了99.9%的人类。

Quazi从10岁起就是英特尔人类AI实验室的研究合作伙伴，并参与了开源语音预测生成平台——下一代霍金ACAT系统的开发。11岁时，他顺利入学圣克拉拉大学，学习计算机科学工程专业。在大学期间，他不仅能够辅导比他大得多的同学功课，还成为了麻省理工科技评论的客座作家。他还曾在Shift AI（人工智能）上发表主题演讲。

然而由于年龄太小，Quazi在寻找工作时遭遇了不少困难。许多公司都认为他太年轻，因此不予录用。不过SpaceX是为数不多的不会根据年龄判断申请者成熟度和能力的公司之一，该公司的招聘经理相信他有成为顶尖工程师的潜力，这也让他备受鼓舞。而按照华盛顿地区的法律，SpaceX能够合法雇佣Quazi，因为他恰好满足最低法定工作年龄。

在专业之外，Quazi显然也是一个精力充沛的孩子。据他透露，他正在努力学习孟加拉语和普通话，此前也曾学过中国功夫。

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