AI垂直农场AeroFarms申请破产

站长之家（ChinaZ.com）6月20日 消息:垂直农场是一种通过机器人和AI技术来节约用水、应对粮食不安全和保护环境的新型农业模式。该行业目前面临的现实非常严峻:资金问题、利润难以保证、债权人兜圈子等。

据法院文件显示，美国商业农场AeroFarms上周成为受到挑战的最新一个案例。该公司位于弗吉尼亚州，在建造了一座耗费大量资金的新设施之后申请了破产。

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