AI垂直农场AeroFarms申请破产

站长之家（ChinaZ.com）6月20日 消息:垂直农场是一种通过机器人和AI技术来节约用水、应对粮食不安全和保护环境的新型农业模式。该行业目前面临的现实非常严峻:资金问题、利润难以保证、债权人兜圈子等。
据法院文件显示，美国商业农场AeroFarms上周成为受到挑战的最新一个案例。该公司位于弗吉尼亚州，在建造了一座耗费大量资金的新设施之后申请了破产。
（举报）
腾讯云618狂欢节特惠来袭！现在购买3年轻量云服务器，配置2核2G4M，只需396元！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！
大浪淘沙，谁主沉浮，曾经野蛮生长的造车新势力，很多已经渐显颓势，甚至退出历史舞台。公开信息显示，6月14日，拜腾汽车背后的南京知行新能源汽车技术开发有限公司被申请破产；同日，拜腾的另一家关联公司南京知行电动汽车有限公司也新增一则破产案件，该公司由上述知行新能源、南京兴智科技产业发展有限公司等共同持股。值得一提的是，拜腾并非首家申请破产的造车新势力，国内汽车市场竞争异常严峻，近期包括华为余承东、长安汽车董事长等多位业内人士公开放话，汽车行业已经进入淘汰赛阶段，未来主流玩家不会超过5个。
天眼查APP显示，日前，中国科学院心理研究所与腾讯科技有限公司申请的“一种基于人工智能的心理咨询/会话系统及其方法”专利获授权。专利摘要显示，该发明公开了一种基于人工智能的心理咨询/会话系统及其方法，系统包括输入模块、语言分析模块、逻辑树对话模块、语料数据库和小结与反馈模块;输入模块采集用户会话输入;通过使用心理知识图谱模块及多轮对话管理模块对用户会话输入进行意图分析;输入模块和语言分析模块在人机交互中循环迭代，通过多轮对话管理模块管理多轮对话之间的关系;语言分析模块按照智能心理咨询逻辑树的逻辑流程及对用户对话的意图分析，在多轮对话管理模块的管理下组织指导用户进行多轮对话的逻辑走向。本发明通过对话机器人为用户提供心理咨询服务，使用户感觉更像是在和人进行会话，提高用户体验，大大提高了机器人回复的效率。
天眼查App显示，近日，上海喜马拉雅科技有限公司申请注册多个“喜马拉雅珠峰AI开放平台”商标，国际分类包括教育娱乐、通讯服务等，目前商标状态均为申请中。
如何参加阿拉丁ALDGPT“万人初体验”活动?搜索“ART1001/一千零一艺”进入官网或关注“一千零一艺”微信公众号，通过一千零一艺官网、微信公众号菜单栏均可报名参与“万人初体验”活动，立即申请，免费体验建筑装饰AI设计乐趣!3月15日，ChatGPT-4横空出世，“炸裂”世界。“我们第一时间深入了解了ChatGPT，下了一个结论:现有的建筑设计软件完了。将通过研发更加先进的技术和产品，提供更加完善的解决方案，帮助建筑装饰设计企业实现数智化转型。
近日，长城汽车股份有限公司申请注册了“长城汽车 SPACEGPT”和“GWMSPACEGPT”等商标，有望让长城汽车在车机终端引入AI智能助手方面取得领先地位。目前，这些商标正处于申请阶段，其中“长城汽车 SPACEGPT”的注册号为“71922970”，而“GWMSPACEGPT”的注册号为“71919992”，两者的国际分类都涉及到运输工具。从商标名称中可见，长城汽车有望将AI引入自家车机的语音助理中，未来或许能够通过语音直接与长城汽车进行“对话式的语音控制”。此前，理想汽车和小鹏汽车都已申请注册了GPT相关商标，显示出国产新能源汽车厂商对生成式AI研发?
凤凰网科技讯北京时间6月9日消息，脸书母公司Meta创始人马克扎克伯格周四召开全体员工大会，明确了公司聚焦人工智能的发展策略，并同时对苹果公司刚刚发布的头戴设备VisionPro进行了抨击，认为它在Meta尚未探索的技术领域毫无重大突破。扎克伯格在大会上就公司策略对员工进行了安抚，尤其是对于AI的专注。凤凰网科技《AI前哨》对此将持续关注。
距离苹果公司的全球开发者大会只有几周的时间了，但据报道，苹果公司仍在秘密地申请与其传闻中的+AR/VR+头戴设备有关的商标。总部位于特拉华州的+Deep+Dive+LLC+空壳公司于+5+月+18+日在阿根廷、土耳其和菲律宾提交了使用了苹果公司的+SF+Pro+字体设计的+xrProOS+商标申请。这款头戴设备的估计价格约为+3000+美元，并将配备外部电池包。
上周苹果推出的VisionPro头戴显示器引起了很多人的兴趣。你能想象一下如果加上人工智能的话，会是什么样的体验吗?最近，新加坡南洋理工大学和微软雷蒙研究所推出了一个多模态的人工智能助手——Otter。团队还引入了冷启动机制，用于发现可用于数据库中的情景实例。
以ChatGPT为代表的人工智能通用大模型快速发展，随之来的是对AI安全风险问题关注度的陡然提升。在近日召开的2023北京智源大会上，中外多位人工智能顶尖专家热议AI安全伦理和风险防范问题。医渡科技具备研发垂类大模型的医疗数据、知识壁垒，以及NLP、深度学习等核心AI技术和交叉性人才储备，期待其给医疗AI的发展开启更多想象空间。
有用户在Edge浏览器使用Bing搜索“Chrome”时，发现BingChat生成了一段与Chrome无关的答案这段答案实际上是名为《Bing：不仅仅是搜索的搜索引擎》的广告。在用户使用Edge查找关于“Chrome”的信息时，微软借助AI为Bing投放了广告非常规的搜索结果。该广告现已被删除。
iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。
核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。
台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。
天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。
在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。
7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。
2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。
第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。
6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。
第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。
6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。
第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。
后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999
6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。
6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。
天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。
天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。
5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。