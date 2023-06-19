捷豹路虎宣布与 Everstream Analytics 合作 将人工智能嵌入供应链

站长之家(ChinaZ.com) 6月19日消息:捷豹路虎 (Jaguar Land Rover，JLR) 宣布与预测洞察公司 Everstream Analytics 合作，将人工智能嵌入其供应链。

JLR 将利用 Everstream 的人工智能实时监控供应链风险，包括自然灾害、罢工、数据泄露和出口问题等，以避免延误或中止货物发运。

该技术利用人工智能、预测分析和机器学习结合「人的直觉」，帮助预防可能影响生产和增加成本的工业中断。

该汽车制造商表示，引入这项技术是其建立先进数字化供应生态系统的一部分，实现端到端的可见性和安全性。JLR 表示已经利用 Everstream 的洞察力，避免在向客户交付车辆的全球货运港口出现中断。

JLR 工业运营执行总监 Barbara Bergmeier 表示：「作为我们『重新构想』战略的一部分，我们正在构建一个强大的数字化优先的工业运营生态系统，包括先进技术和长期战略伙伴关系，以全面应对不可预测的全球冲击。通过与 Everstream Analytics 的合作，我们利用人工智能积极管理风险，确保我们有足够的弹性，能够兑现对客户的承诺。随着我们在围绕下一代极具吸引力的现代豪华电动汽车打造新的价值链，这种前瞻性将变得更加关键。」

结合 Everstream 的洞察力，JLR 最近还与 Tata Technologies 合作，获得基于云的企业资源计划（ERP）工具。JLR 表示，这些新的数字工具将有助于改善其制造、物流、供应链、财务和采购功能。通过 Tata Technologies，JLR 将多个部门的数据整合到一个单一来源，以稳定运营并提高对汽车制造商和供应商的供应链可见性。JLR 表示，这将使市场交付更加灵活，并缩短上市时间。

Everstream Analytics 的首席执行官 Julie Gerdeman 对与 JLR 的合作表示：「为电动汽车服务的全球价值链是最复杂的之一。Everstream Analytics 的基于人工智能的供应商可见性和洞察力赋予 JLR 积极预防风险、提高灵活性和促进供应链的韧性。我们很自豪能与这位开创性的领导者合作，共同推动汽车行业的积极可持续变革。」

Everstream 表示，全球劳动力和物料短缺和价格波动等外部因素使汽车制造商逐渐从「Just-in-Time」模式转变。该公司表示，他们的洞察力将帮助预测材料成本的飙升，调配适当的劳动力，并在供应缺口出现之前予以解决。

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