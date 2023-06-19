微信上线“安静模式”新功能 音视频通话不会发出声音

今天是第73个六一”国际儿童节，祝大朋友、小朋友节日快乐。快科技发现，在儿童节这天，微信又上线了两个全新状态卖萌”和带娃”，图标设计也十分有趣，卖萌是一朵笑脸花，带娃则是大人牵着小朋友的手，看姿势有点像打招呼。你的微信好友就能在24小时内在你的主页看到这些信息，并与你互动，好友和你聊天时，对方也能在对话框看到状态。