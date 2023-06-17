微软CEO纳德拉谈GPT-4：实现童年梦想，引领人工智能未来

站长之家(ChinaZ.com) 6月17日 消息:近日，微软首席执行官萨蒂亚・纳德拉（Satya Nadella）在接受《连线》杂志的史蒂文・利维（Steven Levy）采访时，谈到了微软的人工智能计划以及他对生成式 AI 的看法。纳德拉表示，OpenAI的GPT- 4 帮助他们实现了童年梦想。

利维询问纳德拉，微软是如何决定押注生成式 AI 的，以及促成重大投资的原因。纳德拉表示，在GPT 2. 5 升级到GPT3 之后，微软意识到生成式 AI 带来的深远影响，并认为善用这项技术可以取得更多的成就。

在采访中，纳德拉讲述了GPT- 3 模型帮助他实现童年梦想之一的尤里卡时刻。他在印度海得拉巴长大，一直想阅读波斯诗歌。通过这个模型，他能够将鲁米的作品翻译成乌尔都语，之后再翻译成英语阅读。纳德拉表示：“GPT- 4 进一步完善，不仅仅是机器翻译，而是跨越两种语言边界保留了诗歌的韵味，这太酷了”。

纳德拉还强调了GPT- 4 在多语言方面的改进，可以帮助人们更好地理解和解决全球不同语言社区中存在的问题。他认为，这种多语言能力是人工智能领域未来发展的重要方向，将有助于推动全球跨语言交流和普惠金融等领域的发展。

纳德拉的发言表明，微软将继续在人工智能领域积极探索和创新，通过技术升级和应用拓展，为全球用户带来更多更好的产品和服务。

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