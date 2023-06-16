北京消协发布618消费提示：切莫贪图低价忽视商家信誉和售后服务

站长之家（ChinaZ.com）6月16日 消息:北京市消费者协会发布“618”消费提示称，“618”网络购物节之际，为引导广大消费者科学理性消费，规避购物陷阱和消费风险，进一步保护消费者的合法权益，营造安全放心的网络消费环境，北京市消费者协会发布提示，提醒广大消费者科学理性消费。

其中提到，消费者在网购时，首选证照资质齐全、信用良好的诚信电商平台。在直播间购物要查看直播平台公示的商家信息，查看其是否有营业执照和相关行政许可，如果未公示商家证照信息，消费者尽量不要购买其商品或服务。除了“货比三家”之外，还应谨慎选择口碑差，消费者反映问题多的商家，可通过查看商家信誉、评价等信息，尽量选择信誉好、口碑佳、售后服务有保证的商家购物消费，切莫一味贪图低价而忽视了商家的信誉和售后服务。

此外，“618”期间各个商家推出各类促销活动，但也有部分不法商家故意先抬高原价再打折，造成打折优惠幅度大的假象，或者通过设置复杂的促销方式，误导消费者。消费者要根据自己需求选购商品，不要被商家的所谓打折优惠所迷惑，不要轻信商家或直播带货主播的表面宣传，盲目贪图便宜而去购买自己不需要的东西，要理性选择商品。另外，消费者面对超低价，需要仔细确认商品保质期限，谨防商家借促销之际清理库存。

最后，北京市消费者协会也提醒商家诚信守法经营，不夸大宣传，不虚标价格，不误导消费者，营造安全放心的消费环境。

北京市消费者协会将继续采用投诉点评、消费调查、消费体验、比较试验等方法、手段，持续关注消费者反映强烈的热点、难点问题，并根据具体情况，针对电商平台的不公平格式条款等侵权行为，采取但不限于公益诉讼等方式，维护广大消费者的合法权益。

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