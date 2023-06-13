每日优鲜宣布收到纳斯达克退市决定

每日优鲜宣布，在2023年6月6日，纳斯达克股票市场有限责任公司的上市资格部（“工作人员”，the “Staff”）通知公司，工作人员已决定将公司的美国存托股票(“ADS”)从纳斯达克摘牌，除非公司及时要求在纳斯达克听证小组举行听证会。公司计划及时要求专家组举行听证会，并在听证会程序最终结束之前暂停任何行动。

据了解，2023年12月5日，纳斯达克通知，每日优鲜不再满足纳斯达克上市规则5450（b）(1)(A)规定的继续在纳斯达克全球市场上市的最低1，000万美元股东权益要求。工作人员随后批准公司延期至2023年6月5日，以重新遵守该要求。到2023年6月5日，公司仍未恢复符合股东权益要求，这导致工作人员于2023年6月6日发出了这封信。纳斯达克在2023年6月6日的信中指出，公司应向专家组解决有关提交拖欠的问题

每日优鲜公告还称，不能保证审裁小组会批准公司继续上市的要求，也不能保证公司能够在审裁小组在聆讯后给予的任何延长时间内证明公司遵守了适用的上市准则。

财报显示，每日优鲜2021年总营收为69.65亿元，同比增长13.3%。经营亏损为38.61亿元，净亏损为38.49亿元。总成本与运营费用为108.12亿元，同比增长39.08%。其中，产品销售额67.861亿，同比增长13.1%，其他收入则由2020年的1.308亿元增至1.655亿元。

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