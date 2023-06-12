巨人网络董事长史玉柱：短期内能看到 AI 经济效益的只有游戏领域

站长之家(ChinaZ.com) 6月12日消息:巨人集团创始人史玉柱现身公司在无锡市滨湖区拈花湾小镇举办的 2023 征途嘉年华。史玉柱现场发表演讲，谈及对《原始征途》下一步研发规划、AI（人工智能）、脑白金、元宇宙等话题。

史玉柱表示，今年把他心中的《原始征途》正式版做完后，他会跟目前的研发团队「分道扬镳」，去做自己想做的项目。「记得我在 2008 年的时候，就想做一款游戏。现在回过头来，我想用当下时髦的说法，是把元宇宙的元素植入到征途里。到时候可能会切一个版本，我去尝试做那个。」史玉柱表示。

谈及当下外界非常关注的 AI 领域，史玉柱调侃称，自己可能是中国的企业创始人中与 AI 最有缘的。原因在于，自己当年大学就是对口专业。

「我觉得中国的老板里面，我跟人工智能相对来说是最有缘的一位，为什么？我大学学的就是这玩意，我本科是浙大数学系计算数学专业的。计算数学专业干什么的？搞数学模型和搞计算机数学模型的。什么叫人工智能？人工智能就是数据加数学模型，用一个数学模型去吃数据、然后得到一个结论，这就是人工智能。」史玉柱表示。

据他回忆，自己的本科整天研究各种数据模型。现在国内都在谈人工智能，他觉得我们最缺的是计算数学人才，「中国未来的人工智能发展，计算数学的人才一定是一个瓶颈」。

基于这个思考，他在五年前回到母校浙江大学，与数学系负责人交流。「我说未来人工智能一定是方向，人工智能只要是方向、咱们这个数学系一定是最牛的，所以你们就应该多上一点项目，多研究一些课题，多招一些学生。最后为了配合这个，我当时捐了 5000 万元给浙大。」史玉柱说。

史玉柱表示，目前讨论人工智能的很多，人工智能一定是未来的趋势、方向。「在中国，我觉得做人工智能的很多，但是能在两年、三年内看到结果，尤其是看到经济效益的只有游戏领域，其他的很多领域短期是不能开花结果的。但是游戏只要花了心思做了，一定会很快开花，很快就有结果。」

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