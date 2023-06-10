苹果 iOS 17 加强隐私保护引入新功能：自动删除网站链接中的跟踪参数

站长之家(ChinaZ.com) 6月10日消息:苹果iOS17和macOSSonoma在浏览网页时增加了更多的隐私保护功能。

链接跟踪保护是一个新功能，在邮件、信息和Safari的私密浏览模式中自动激活。它检测链接URL中的用户可识别的跟踪参数，并自动删除它们。

将跟踪参数添加到链接是广告商和分析公司试图跟踪用户在网站上活动的一种方式。而不是存储第三方cookie，跟踪标识符仅仅被添加到页面URL的末尾就可以发挥作用。这将绕过Safari标准的智能跟踪防护功能，该功能会阻止跨站点cookie和其他会话存储方法。

当导航到该URL时，目的地的分析或广告服务将读取URL，提取相同的唯一参数，并将其与他们的后端用户配置文件关联起来，以提供个性化广告。

苹果正在今年在其操作系统上努力制止这种行为。Safari将自动检测URL中的哪些部分是可识别的，并仅删除那些部分，保持其余部分的URL完整，使您仍然能够访问您打算访问的网页。

这个过程在Safari私密浏览模式下的浏览器导航和用户从邮件和信息应用中点击的链接时自动进行。

作为部分缓解措施，苹果正在启用一种替代方式，让广告商在Safari私密浏览模式下测量广告活动的效果。私密点击测量允许广告商跟踪广告活动的转化指标，但不会显示个人用户活动从而保护用户隐私。

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