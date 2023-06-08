网易《逆水寒》手游上线AI云捏脸 “玉言”模型很懂中文

站长之家（ChinaZ.com）6月8日 消息:网易的手游《逆水寒》日前宣布，其“云捏脸”功能正式上线，其中的AI“玉言”经过升级改善后，支持文字和图片捏脸。这意味着，并不仅仅是外貌明细的五官，而是AI技术能够读懂和理解抽象的文学描述，从而对该角色的外观塑造更加客观。

考虑到这一点，“玉言”模型利用海量的诗词和文学作品，如古典名著、歌赋和武侠小说中，并从古画和影视作品中寻找相应的化妆和发型形象，以获得更为准确的训练。

通过数千名用户在游戏Beta测试阶段不断输入文学性文字来对AI进行调整，使“捏脸AI”能准确地理解文学性文字。用户在“捏脸”的时候可以在界面内输入外貌描述，”玉言”会自动理解外貌描述内容并在一秒之内输出精准的捏脸结果。

例如，用户可以准确地还原和描述武侠小说主角周芷若的清丽秀雅，完美诠释贾宝玉的美好形象。这种“玩文字捏脸”的玩法桥接了网络文学和游戏之间的距离，将真实写实的身影已然实现完美的转移。同时，背后使用AI“玉言”模型的技术也为还原文学经典提供了新的范例。

值得注意的是，网易伏羲的“玉言”模型被认为是“最懂中文的AI”，并且在中文语言理解领域最有权威的CLUE分类任务中排名第一。

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